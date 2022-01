è il titolo della commedia che sarà presentato Mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 20,30 al teatro comunale Guerrieri di Matera per la 13^ edizione del Città dei Sassi Opera Festival “Gioacchino Rossini l’associazione Lucania Arte Teatro di Matera presenta opera giocosa in un atto.

Interpreti: Tobia Mil (Carmine Giordano), Slook (Domenico Colaianni), Fanny (Maria Laura Iacobellis), Edoardo Milfort (Federico Buttazzo), Norton (Vincenzo Parziale), Clarina (Angelica Disanto).

Regia di Enzo Di Matteo, aiuto regia Erika Liuzzi.

Orchestra di Matera e della Basilicata diretta da Giovanni Pompeo.

Scenografia di Damiano Pastoressa, costumi di Lucania Arte Teatro, service luci Be Sound di Carlo Iuorno, maestro preparatore e al cembalo Giuseppe Greco, progettazione storico musicale Cinzia Dimatteo.

Il regista Enzo Dimatteo dichiara: “Abbiamo voluto realizzare questa produzione lirica contestualmente al periodo della Befana per portare ancora di più un sorriso e un po’ di serenità in noi tutti. L’opera comica buffa serve anche a questo. La nostra Associazione sottoscrive da tempo (questa è la 13^ Edizione del Città dei Sassi Opera Festival) l’indirizzo esclusivo verso l’opera lirica cercando di creare un sistema la cui sinergia di forze possa sempre di più sviluppare e consolidare spettacoli artistici”.

Lo spettacolo è inserito nella programmazione “Destinazione Matera” del Comune di Matera.