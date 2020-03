“In queste ore si è diffuso il video di un uomo nell’aeroporto di Mosca che acquista l’Arbidol perché sarebbe la cura contro il Coronavirus. Ma quanto c’è di vero?”

E’ la parlamentare del M5S – già Ministra della Salute nel Conte1- Giulia Grillo che con un post sgombra il campo ad una video che circola in rete in cui due connazionali nell’aeroporto di Mosca acquistano un farmaco contro il coronavirus…..e che ha inquietato non poco.

“Partiamo dal presupposto –scrive la Grillo– che diffondere notizie del genere, per nulla verificate, è quanto più di inopportuno possa farsi in questo momento. Ci sono medici, biologi, ricercatori che lavorano senza sosta per trovare cure efficaci, sicuramente non sarà un’insospettabile viaggiatore a trovare la cura definitiva.

Se fosse davvero così facile, lo avremmo già fatto senza mettere l’Italia e il mondo in ginocchio, non credete? E soprattutto, la casa farmaceutica che lo produce, avrebbe avuto tutto l’interesse ad affermarne la sua efficacia.

Passiamo adesso al farmaco in questione: l’Arbidol è un antinfluenzale approvato in Russia e in Cina, durante i primi di febbraio già l’OMS dichiarò che rientrava nei farmaci con i quali si stava provando a curare i pazienti infetti, ma non rientrava tra le terapie efficaci conosciute, tant’è che se ne stanno utilizzando altre.

Ultimo punto: che la Russia abbia zero contagiati, non è propriamente vero, piuttosto le autorità non hanno ancora fornito alcun dato al riguardo.”