La “Bora” su un versante del Centro. Ma il mercatino continua

Saranno gli effetti del cambiamento climatico, ma le stranezze del tempo non finiscono mai di stupire con piogge improvvise, cielo plumbeo che minaccia fulmini e saette e il vento ”tempestoso” che si localizza in un punto e procura disagi e apprensione. A Matera, nel primo pomeriggio di domenica 19 giugno, una ‘folata’ di Bora ( Il vento che impazza a Trieste) ha attraversato il versante di destra di piazza Vittorio Veneto, quello prossimo al Palazzo dell’Annunziata. E qui ha ”scosso” una parte dei gazebo del mercatino, facendo rovesciare banchi e gli oggetti esposti. Dall’altro versante, come osserva Raffaele Paladino che organizza ogni mese l’evento, nulla. Le strutture hanno retto e gli espositori si sono rimboccati subito le maniche per esporre manufatti, oggetti e altre cose del passato, consentendo a cittadini e a turisti di apprezzare la variegata offerta del mercatino. Non sarebbe male, e giriamo il suggerimento al vulcanico Paolo Paladino, di installare su due gazebo-uno a destra e l’altro sul versante di sinistra della piazza- una manica a vento, come quelle che sono negli aeroporti. Sono simili a calze a righe bianche e rosse e si gonfiano indicando direzione e intensità del vento. Un servizio e una curiosità in più per il mercatino di Matera, tra tradizione e innovazione.