La Bioeconomia Lucana si rafforza con l’ingresso dei quattro Parchi Nazionali e Regionali

Il Consiglio Direttivo del Cluster Lucano di Bioeconomia ha deliberato ufficialmente l’ingresso, in qualità di soci, dei quattro pilastri ambientali del territorio: il Parco Nazionale del Pollino, il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, il Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e il Parco Regionale della Murgia Materana.

Questa operazione strategica, fortemente sostenuta dal Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata e dall’impegno dell’Assessore Laura Mongiello, segna una svolta decisiva per il posizionamento della Basilicata come hub d’eccellenza nell’economia rigenerativa.

L’ingresso dei Parchi nel Cluster non è solo un atto formale, ma il punto di partenza per una collaborazione volta a trasformare il patrimonio naturale in un motore di sviluppo sostenibile. L’obiettivo è duplice:

Promuovere la Bioeconomia e l’Economia Circolare: Trasformare le risorse biologiche e gli scarti in nuove opportunità di valore.

Valorizzare l’Economia dei Parchi: Implementare progetti innovativi ed ecosostenibili che proteggano la biodiversità creando, al contempo, occupazione e crescita per le comunità locali.

Grazie a questa sinergia, la Regione Basilicata consolida il suo ruolo di “laboratorio a cielo aperto”, dove la tutela ambientale si sposa con la ricerca scientifica e l’impresa verde.

Il Presidente del Cluster Lucano di Bioeconomia, Domenico Lazazzera, ha espresso profonda soddisfazione per il risultato raggiunto:

“L’ingresso dei quattro Parchi nel nostro Cluster rappresenta un momento storico. Siamo convinti che la vera sfida della bioeconomia si giochi sulla capacità di connettere il sapere scientifico con il valore intrinseco dei nostri territori protetti. Con questa nuova compagine, il Cluster diventa uno strumento ancora più potente per intercettare investimenti e sviluppare progetti che facciano della sostenibilità non solo una bandiera, ma una reale leva di sviluppo economico. Ringrazio la Regione Basilicata e l’Assessore Mongiello per la visione e il supporto costante in questo percorso di crescita.”

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.