Il presidente della giunta regionale Vito Bardi, con un post sui social, ha annunciato – come riportato nel servizio di Vito Bubbico https://giornalemio.it/cronaca/bardi-lunedi-erogate-risorse-per-biblioteca-provinciale-t-stigliani-di-matera/ – che lunedì 31 gennaio provvederà a emettere un provvedimento per erogare alla biblioteca provinciale ” Tommaso Stigliani” di Matera le risorse per andare avanti. Si tratta di quel 1.350.000 euro stornati nel Fuals per le Province, a beneficio della voce trasporti e lasciando appena 530.000 euro per la vita( si fa per dire) della istituzione culturale. E qui c’è una assenza di trasparenza nel modus operandi. Perchè questo taglio? Visto che in passato non è accaduto? Su questi aspetti oltre alla determina per ”rimediare” alla vigilia di una manifestazione di piazza, domani ore 11.00 davanti al Palazzo dell’Annunziata, occorre fare chiarezza. Siamo come San Tommaso e crediamo in quello che vediamo. E non ci venite a parlare di ”Campanili” e di pacche sulle spalle. Le responsabilità, se accadono situazioni come quella che sta vivendo la Biblioteca, ci sono tra quanti decidono e tra quanti dovrebbero controllare che non ci siano discriminazioni. Conta questo, aldilà degli annunci che tutto sarà risolto, almeno per ora. Registriamo nel frattempo le note del consigliere regionale Roberto Cifarelli. che fa riferimento al noto film “Pulp Fiction”, e del presidente della provincia Pietro Marrese che rassicura sulla ”non chiusura della biblioteca”. Bene. Ma serve chiarezza.



COMUNICATO STAMPA

BIBLIOTECA TOMMASO STIGLIANI, CIFARELLI PD: IL PRESIDENTE BARDI VUOLE RISCRIVERE IL FILM “PULP FICTION”

“Come nel celebre film “Pulp Fiction” il Presidente Bardi si rifà al personaggio Mr. Wolf… che risolve i problemi. E’ bellissimo leggere il Tweet del Presidente che annuncia che lunedì disporrà delle risorse per tenere aperta la biblioteca provinciale Tommaso Stigliani di Matera, dopo che a fine anno le aveva colpevolmente distratte dalla Provincia di Matera. È imbarazzante un Presidente che si pavoneggia nel risolvere un problema che lui stesso ha creato”.

Matera, 29 gennaio 2022

Il Consigliere regionale

Roberto Cifarelli

Braia: continueremo con le nostre denunce se Comune e Regione dimenticano la cultura nella città di Matera

“Bene che Bardi annunci le risorse per la Biblioteca sperando anche che si arrivi a risolvere il problema definitivamente, scongiurando la chiusura nel balletto delle deleghe tra Regione e Provincia. Bene anche l’approvazione della mozione per la ICO da parte del Consiglio Comunale. Ora Bennardi lavori velocemente per l’Istituzione Concertistica Orchestrale città di Matera. Non si perda questa grandissima opportunità. Finalmente si ascoltano i cittadini e le cittadine e si prendono decisioni anche se last minute, che sono state da noi suggerite e condivise.”

MATERA, PRESIDENTE MARRESE: “LA BIBLIOTECA STIGLIANI NON CHIUDERA’”

“Il dialogo istituzionale aperto nelle scorse ore tra la Provincia di Matera, il Comune e la Regione Basilicata, ha portato i risultati che auspicavamo: lunedì saranno erogate le risorse che metteranno al sicuro la Biblioteca provinciale Tommaso Stigliani, come annunciato dallo stesso governatore Vito Bardi”. Così il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, il quale già venerdì scorso, dopo l’ultimo confronto avuto con il presidente Bardi e il capo di gabinetto Busciolano, aveva ringraziato la Regione Basilicata, assicurando un intervento che andasse proprio nella direzione di scongiurare la chiusura dell’importante e storico presidio culturale materano.

“Si procederà – ha spiegato il presidente Marrese – con una revisione dell’impegno di spesa delle risorse del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.) destinate alla Provincia di Matera rimpinguando tali risorse per intervenire anche a favore della biblioteca Stigliani e dei suoi servizi. Seguiranno, quindi, già nei prossimi giorni incontri utili a programmare una serie di interventi, da una parte strutturali per migliorare gli ambienti del Palazzo dell’Annunziata dove è custodito un importantissimo patrimonio librario; dall’altra propedeutici a sviluppare un piano di rilancio della biblioteca Stigliani e del suo personale qualificato, partendo proprio dal coinvolgimento di tutte quelle realtà impegnate a livello culturale, che insieme alle istituzioni sapranno dare nuovo impulso a uno dei luoghi tra i più singolari del nostro Mezzogiorno situato a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019”.

“Dalle tante associazioni che operano sul territorio, dai movimenti civici e da tantissimi cittadini – ha concluso Marrese – durante queste ultime giornate è arrivato un forte segnale di attenzione alle questioni che interessano il territorio e, in questo caso, la biblioteca pubblica di Matera. Un interesse che per noi è sempre motivo di stimolo affinché quotidianamente, nell’esercizio delle nostre funzioni, non venga meno l’ascolto delle reali esigenze del territorio. Occorrerà, adesso, garantire quelle condizioni utili per rilanciare concretamente la biblioteca Tommaso Stigliani di Matera, guardando così al futuro di questo territorio che solo grazie alla cultura ha potuto riscattarsi”.

Matera, 29 gennaio 2022