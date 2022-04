Una visita guidata al Polo Bibliotecario di Potenza per conoscere il nuovo sito che ospita la Biblioteca Provinciale e la Biblioteca Nazionale di Potenza, organizzata dalla Biblioteca comunale di Filiano e dalla locale Pro Loco, si è tenuta nella giornata di giovedì 7 aprile.

I partecipanti, accompagnati dal dott. Giuseppe Vinci, hanno potuto prender nota dei servizi offerti dal centro culturale: il servizio prestiti, le aule studio, la sala convegni, l’emeroteca e la sala per giochi da tavolo.

Gli utenti della Biblioteca di Filiano e i soci della Pro Loco hanno potuto ammirare alcuni “tesori nascosti”: rarità bibliografiche e “chicche “ del Fondo “Giuseppe Viggiani”.

Ha particolarmente colpito l’esposizione, nelle varie sale del polo, delle opere dell’artista statunitense Albert Friscia.

«Una biblioteca deve essere bella e aperta a tutti» ha dichiarato il dott. Vinci, che in tal modo ha sottolineato la necessità di disporre di centri culturali capaci di offrire il patrimonio librario, nonché di tessere un rapporto stretto con il territorio, al fine di sviluppare un percorso di crescita in totale sinergia.

La visita si è conclusa con l’incontro con il Direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza, dott. Luigi Catalani, il quale ha ringraziato e salutato i partecipanti.