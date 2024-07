“La bella stagione ti soffia sul cuore’’ a Ginosa e Marina di Ginosa

Ginosa e Marina di Ginosa sono pronte per vivere un’estate all’insegna dei numerosi eventi in programma con il calendario “La bella stagione ti soffia sul cuore’’, un richiamo speciale ad uno dei celebri brani cantati da Rino Gaetano, “A mano a mano’’.

A presentare le date degli eventi durante una conferenza stampa svoltasi presso la Community Library il Sindaco Vito Parisi, l’Assessore alla Cultura del Comune di Ginosa Vera Santoro, l’Assessore al Turismo del Comune di Ginosa Domenico Gigante, il Consigliere con delega allo Sport del Comune di Ginosa Vincenzo Piccenna e il Consigliere con delega agli Eventi del Comune di Ginosa Giuseppe D’Amelio. Ha moderato Fabio Salvatore.

Oltre 30 eventi si svilupperanno in più giornate tra musica dal vivo, proiezioni di film, mostre d’arte e fotografia, talk letterari, rappresentazioni teatrali, escursioni a piedi e in bici alla scoperta del territorio, enogastronomia, prestigiosi eventi sportivi e tante novità in location tutte da vivere, come il centro storico di Ginosa, il parco comunale e la spiaggia di Marina di Ginosa.

Appuntamento, poi, il 7 e 8 agosto 2024 con la musica di Radio Deejay a Marina di Ginosa per il Vertical Summer Tour, che farà divertire e vivere la spiaggia dall’alba al tramonto con sport, divertimento, dj set, giochi, gadget e tanti momenti da condividere insieme. Special guest Mario Get Far Fargetta con il suo dj set.

