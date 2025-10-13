La bella notizia in mattinata: Francesco è tornato a casa!

Con una bella notizia: “Francesco sta bene e stiamo tornando a casa!“, corredata dalla foto che vedete, che Eufemia Verrascina .poco fa- ha rassicurato la comunità irsinese -e non solo- circa il felice esito di questo episodio di allontanamento da casa che ha tenuto con il fiato sospeso i familiari, i conoscenti e la comunità tutta. Soddisfazione generale espressa anche dal Sindaco di Irsina, Giuseppe Candela, che ha scritto “Francesco Desiante è stato ritrovato ed è sulla via di casa. Dopo giorni di ansia e speranza, finalmente possiamo dire che la nostra comunità può tornare a respirare. Voglio ringraziare di cuore le forze dell’ordine, gli amici e tutti i cittadini che non hanno mai smesso di cercarlo e di credere. La solidarietà e l’unione che Irsina ha dimostrato in questi giorni sono l’immagine più bella della nostra comunità. Il mio pensiero più affettuoso va a sua moglie, alla famiglia e a tutti i suoi cari, che hanno vissuto momenti difficilissimi con una forza e una dignità esemplari. Oggi è un giorno di gioia per tutti noi. Bentornato a casa, Francesco.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.