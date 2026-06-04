La Basilicata sarà presente alla manifestazione del 6 giugno ad Amendolara

La Cgil Basilicata, le Camere del lavoro della Cgil di Potenza e Matera e la Flai Cgil Basilicata con una nota informano che “aderiscono alla manifestazione proclamata per sabato 6 giugno ad Amendolara dalla Flai Cgil nazionale a seguito dell’uccisione dei quattro operai agricoli arsi vivi nel rogo di un minivan e per il ferimento di un giovane lavoratore. Alla manifestazione saranno presenti i segretari generali Maurizio Landini e Giovanni Mininni (Flai) insieme a delegazioni provenienti da tutta Italia. Il sindacato scende in campo per denunciare un sistema di ricatto feroce, dove il diritto al lavoro e alla dignità viene barattato con la pura sussistenza, dove lo sfruttamento, il caporalato e le condizioni disumane sono spesso avallate da norme che alimentano la clandestinità e l’assenza di diritti di chi lavora per portare tutti i giorni il cibo sulle nostre tavole”. Sabato 6 giugno, infatti, dopo il drammatico e feroce fatto di cronaca è stata convocata ad Amendolara, in provincia di Cosenza, una manifestazione nazionale dalla CGIL e dalla FLAI CGIL per denunciare il caporalato e lo sfruttamento del lavoro agricolo, dopo l’uccisione di quattro braccianti avvenuta nei giorni scorsi. Una tragedia che non può essere considerata un episodio isolato, ma “una normalità” fatta di illegalità diffusa, lavoro nero, ricatto e assenza di tutele che si fa finta di non vedere a che non trova un adeguato contrasto da parte dello Stato. Il corteo partirà alle 16:30 dal luogo della tragedia – la stazione di servizio sulla Statale 106 dove i lavoratori sono stati bruciati vivi all’interno di un minivan – per arrivare in piazza ad Amendolara, dove sono previsti interventi pubblici e momenti di riflessione. Alla manifestazione saranno presenti i segretari generali Maurizio Landini (CGIL) e Giovanni Mininni (FLAI) insieme a delegazioni provenienti da tutta Italia e realtà associative impegnate nella difesa dei diritti del lavoro. Per il segretario generale della CGIL Maurizio Landini occorre passare dalle parole ai fatti sul fronte del contrasto allo sfruttamento perchè le leggi ci sono: “Le leggi sul caporalato bisogna applicarle. Nella parte chiamata prevenzione, che vuol dire costituire le sezioni territoriali affinché si possano fare le ispezioni, gestire il trasporto delle persone per andare a lavorare, dare casa e alloggio, affrontare il problema del collocamento. Queste cose non sono nelle condizioni di essere fatte, perché c’è bisogno di investire. Il governo aveva a disposizione fondi europei per superare i ghetti e permettere a queste persone di non essere sotto ricatto e non sono stati spesi”.

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