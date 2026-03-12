La Basilicata protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli

Sono 11 gli operatori turistici lucani e 8 le istituzioni – tra Comuni e soggetti territoriali – che compongono la delegazione della Basilicata alla XXIX edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, in programma alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 12 al 14 marzo 2026.

La APT Basilicata sarà presente con uno spazio espositivo di 80 metri quadrati nel Padiglione 5, caratterizzato dal concept già presentato alla BIT e al padiglione italiano di Expo 2025 Osaka: la Basilicata come “terra madre”, un territorio che punta sul valore ambientale e umano come elemento distintivo di un turismo autentico e lontano dai circuiti di massa.

Durante la manifestazione è prevista una fitta agenda di incontri B2B, una presentazione alla stampa in programma giovedì 12 marzo alle ore 14.30 e, nello stesso giorno alle 17.15, un networking drink con i buyer presenti alla fiera. Nelle due giornate riservate agli operatori del settore – giovedì e venerdì – sono inoltre in calendario sessioni dedicate a una delegazione internazionale del segmento lusso proveniente da Stati Uniti, Giappone ed Europa, selezionata in collaborazione con ENIT. Sabato 14 marzo la Borsa aprirà anche al pubblico.

«La BMT di Napoli per noi rappresenta un appuntamento molto importante perché Campania e Puglia sono i due mercati di prossimità più rilevanti per il turismo domestico lucano», spiega Margherita Sarli, direttore generale di APT Basilicata. «La Campania – aggiunge – rappresenta anche una porta d’accesso alla Basilicata grazie ai collegamenti aeroportuali, non solo con l’aeroporto di Napoli ma anche con quello di Pontecagnano, di cui la Regione Basilicata è azionista».

L’offerta turistica che sarà presentata agli operatori campani si articolerà su diversi asset. In primo piano i due mari della regione: il Tirreno con Maratea, naturale prosecuzione della Costiera Amalfitana e del Golfo di Policastro, e la costa ionica. A questi si affiancano i grandi temi del 2026, tra cui Matera Capitale mediterranea della cultura e del dialogo, con inaugurazione ufficiale prevista il 20 marzo, e il Vulture, riconosciuto Città del vino grazie al suo Aglianico del Vulture.

Per il bacino campano un ruolo importante è rappresentato anche dai borghi lucani, come Castelmezzano, uno dei centri simbolo delle Dolomiti Lucane, che lo scorso anno ha registrato un significativo aumento di presenze provenienti dall’area napoletana dopo l’inaugurazione della Slittovia, nuovo macroattrattore turistico.

Nel programma della manifestazione, venerdì 13 marzo alle ore 10 (Sala Mediterraneo, Padiglione 3) il direttore Sarli parteciperà alla conferenza “Il futuro delle destinazioni tra identità territoriale e mercati globali”, organizzata dal Corso di Laurea in Hospitality Management dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Gli operatori lucani accreditati allo stand potranno inoltre partecipare con uno sconto del 50% ai workshop tematici della fiera dedicati a Incoming, Terme e Benessere, Incentive & Congressi (MICE) e Turismo Sociale.

La presenza lucana alla BMT proseguirà anche oltre i giorni della fiera. Dal 13 al 16 marzo APT Basilicata ospiterà infatti un educational tour sul territorio riservato a dieci buyer internazionali selezionati tra quelli presenti alla manifestazione. Il programma prevede la scoperta del Metapontino, di Matera e della Collina Materana, con visite e site inspection nelle strutture ricettive della costa jonica e della città dei Sassi.

I buyer provengono da Francia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Stati Uniti e Svezia: mercati strategici sui quali APT Basilicata intende rafforzare la propria presenza, puntando sul turismo esperienziale e di qualità.