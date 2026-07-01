La Basilicata porta un messaggio di pace nel cuore di Roma: protagoniste le Pro Loco di Rotonda e Castelsaraceno

La Basilicata ha lasciato il segno nel cuore della cristianità, portando a Roma il volto più autentico della sua creatività, delle sue tradizioni e del suo spirito di comunità. Grazie all’impegno dell’Unpli Basilicata e delle Pro Loco RotondaEventi e Castelsaraceno APS, la regione è stata tra le protagoniste della XIII Infiorata delle Pro Loco d’Italia e dell’Infiorata Storica di Roma, promosse dall’Unpli nazionale in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo.

Per alcuni giorni Piazza San Pietro e via della Conciliazione si sono trasformate in un immenso museo a cielo aperto, dove centinaia di volontari provenienti da ogni parte d’Italia hanno dato vita a spettacolari tappeti floreali e opere di arte effimera ispirate al tema dell’edizione 2026: **”Verso una pace disarmata e disarmante”**.

Anche la Basilicata ha saputo interpretare questo messaggio con due opere dal forte valore simbolico. La Pro Loco RotondaEventi ha presentato **”L’Amore è disarmante”**, mentre la Pro Loco Castelsaraceno APS ha realizzato **”Un ponte di pace”**, due creazioni capaci di raccontare il territorio lucano attraverso immagini evocative e materiali naturali, trasformando l’arte in un linguaggio universale di speranza, dialogo e fraternità.

A sottolineare il valore della partecipazione lucana è stato il presidente dell’Unpli Basilicata, **Vito Sabia**, che ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto.

«Un sentito plauso alle Pro Loco RotondaEventi e Castelsaraceno per la straordinaria partecipazione a un evento che ha saputo trasformare l’arte effimera in un potente messaggio di pace. Le loro opere testimoniano non solo l’altissima qualità artigianale e creativa delle nostre comunità, ma anche la capacità della Basilicata di farsi interprete di valori universali attraverso simboli che parlano al cuore. Ancora una volta il movimento delle Pro Loco si conferma un presidio vivo di cultura, tradizione e impegno civile. Un ringraziamento va ai presidenti Massimo Desiderio e Feliciana De Lorenzo e a tutti i volontari che hanno portato con orgoglio il nome della Basilicata sul palcoscenico nazionale di Roma.»

Particolarmente intensa l’emozione vissuta dalla Pro Loco Castelsaraceno APS, alla sua prima partecipazione alla manifestazione romana. La presidente **Feliciana De Lorenzo** ha raccontato il significato dell’opera realizzata.

«Portare la nostra opera a San Pietro è stato un momento che ci ha riempito il cuore. “Un ponte di pace” raffigura San Francesco in preghiera mentre una colomba porta un ramoscello d’ulivo sopra la Terra. Al centro, il ponte tibetano di Castelsaraceno unisce due montagne, diventando metafora dell’incontro, del dialogo e della fraternità tra i popoli.»

Per l’associazione si è trattato anche di un’importante occasione di crescita culturale e associativa.

«Abbiamo scoperto un altro modo di fare cultura e valorizzare il nostro territorio, riprendendo e custodendo l’antica tradizione delle infiorate. Quando l’unione fa davvero la differenza.»

Soddisfazione anche nelle parole del presidente della Pro Loco RotondaEventi, **Massimo Desiderio**, che ha voluto evidenziare il lavoro di squadra dietro la realizzazione dell’opera.

«Partecipare all’Infiorata Storica di Roma è stato ancora una volta un onore. Abbiamo voluto portare nella Capitale un messaggio semplice ma forte: l’amore può disarmare l’odio e la violenza. Ringrazio l’ideatrice del bozzetto, i 34 soci volontari che hanno realizzato il tappeto di sale, il Comune di Rotonda e l’Unpli Basilicata per il sostegno ricevuto.»

La presenza delle due Pro Loco lucane nella capitale conferma il ruolo sempre più centrale dell’Unpli Basilicata nella promozione del patrimonio culturale immateriale della regione e nella valorizzazione delle comunità locali. Attraverso il lavoro instancabile dei volontari, la riscoperta delle antiche tradizioni e la capacità di trasformare la bellezza in un messaggio condiviso, la Basilicata ha saputo distinguersi in una delle manifestazioni più suggestive del panorama nazionale, offrendo il proprio contributo a un racconto collettivo fatto di cultura, identità e pace.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.