Chi sceglie la Basilicata per le proprie vacanze non sbaglia di certo meta.

La regione è piccola ma proliferano posti di gran pregio, come ad esempio un mare limpido e cristallino. Un mare da bandiera blu. Sono quattro le località marine per il 2022 riconfermate Maratea (Tirreno), Bernalda, Nova Siri, Pisticci e Policoro (Jonio). Il prestigioso riconoscimento viene assegnato alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili.

A questa oggerta, però, si aggiunge anche quella dei borghi eccellenti a cui il Touring Club riconosce la bandiera arancione.

Tra questi Sasso di Castalda Aliano, Castelmezzano, Guardia Perticara, San Severino Lucano e Valsinni.

“Valorizziamo la bellezza e promuoviamo modelli di turismo intelligente e sostenibile” ha detto il presidente Vito Bardi.

Si tratta di importanti riconoscimenti che attestano ancora una volta la qualità dell’offerta turistica in Basilicata e che premiano il lavoro degli amministratori locali ma anche dei singoli imprenditori che, non senza difficoltà, continuano a investire sulla possibilità di offrire un turismo di eccellenza. La natura ha premiato il territorio lucano con contesti paesaggistici di pregio ma, per fare in modo che il settore crei opportunità di lavoro stabile, è necessario intercettare i flussi turistici. Il Governo regionale sta preparando un Avviso pubblico rivolto alle agenzie di viaggio, con uno stanziamento economico da 500 mila euro, per realizzare press tour in tutta la regione e favorire così l’incontro tra domanda e offerta. Valorizziamo la bellezza e promuoviamo modelli di turismo intelligente e sostenibile”.

Ahimè la Regione Basilicata non ha un Assessore al Turismo ma nonostante tutto le mete turistiche lucane continuano a raccogliere consensi e riconoscimenti anche internazionali.