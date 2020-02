Dal 4 all’ 8 febbraio anche la Basilicata sarà protagonista a Sanremo, con l’iniziativa SanremoSol, il format esclusivo diretto dal lucano Giuseppe Grande, che dal racconterà, in una chiave insolita ed originale, i retroscena del Festival della canzone italiana dal balcone con affaccio sul red carpet dell’Ariston e da altri luoghi simbolo della ‘città dei fiori’. A rappresentare la Basilicata saranno quasi cento ragazzi provenienti dalle scuole I.s.i.s. “Sinisgalli” di Senise che, come già accaduto negli anni passati ad altri studenti lucani, avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica, confrontandosi con altre realtà in un ambiente nuovo e comunicando con persone che rivestono ruoli diversi nel panorama musicale italiano e non solo. I giovani parteciperanno così a diversi incontri, premiazioni e seminari tematici, alcuni dei quali condotti da volti noti dello spettacolo. E’ il caso del maestro Enzo Campagnoli, anche quest’anno tra i direttori d’orchestra del festival, che festeggerà sul palco dell’Ariston i 70 anni della kermesse italiana con la giovane artista Elettra Lamborghini, e della showgirl e conduttrice Giulia Salemi. “Con la Basilicata ho ormai instaurato un rapporto speciale – racconta Campagnoli – e ogni anno l’incontro con gli studenti lucani è per me un’occasione di arricchimento”. Alla sua prima esperienza con SanremoSol, la Salemi che in un videomessaggio inviato agli allievi di Senise, si è detta “entusiasta dell’ iniziativa SanremoSol che rappresenta un momento di crescita ma anche di riflessione per gli studenti “. Anche in questa quinta edizione di SanremoSol previste rubriche dedicate alla musica, agli artisti emergenti, alla moda, al gossip e all’enogastronomia. Non mancheranno, poi , focus con alcuni dei cantanti big della kermesse canora. SanremoSol, lo ricordiamo, si conferma l’unico format della settimana del Festival riconosciuto ufficialmente da un Patto d’Azione, che vede firmatari tra gli altri, il comune di Sanremo, l’Ufficio Scolastico Basilicata, la Sinfonica ( l’orchestra del Festival). Sarà possibile seguire la diretta dell’evento sulla pagina Fb SanremoSol, su sanremosol.it, e su altri canali media in tutta Italia.