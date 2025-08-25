lunedì, 25 Agosto , 2025
HomeCronacaLa bandiera palestinese esposta sull'altare durante la messa domenicale
Cronaca

La bandiera palestinese esposta sull’altare durante la messa domenicale

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

E’ successo nella chiesa di Capocastello, in provincia di Avellino, dove durante la messa domenicale il parroco, Don Vitaliano Della Sala,  ha esposto la bandiera palestinese sull’altare. “Certamente – ha spiegato il sacerdote – non sarà l’esposizione di una bandiera a cambiare il corso di una guerra che in Medio Oriente dura da troppi anni. Però bisogna ricordare che se il 7 Ottobre Israele ha pagato in modo atroce il terrorismo di Hamas, oggi quello stesso popolo fa pagare lo stesso prezzo a bambini, donne, anziani palestinesi che con Hamas non c’entrano niente. Una cosa sia chiara, quella bandiera non rappresenta il terrorismo”.

Articolo precedente
A giugno 2026 conclusione lavori al Museo Ridola
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti