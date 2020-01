Con riferimento all’arresto dell’ex direttore della filiale di Irsina della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Michele Lolaico (https://giornalemio.it/cronaca/truffe-e-indebite-appropriazioni-in-passato-alla-bppb-di-irsina/), lo stesso istituto bancario ha diffuso la seguente precisazione in cui: rivendica di averlo licenziato (licenziamento non impugnato dall’interessato) già nel dicembre 2017 a seguito di una indagine interna, di averlo denunciato penalmente con richiesta risarcimento dei danni subiti e di aver risarcito quasi tutti i clienti danneggiati.

Ma ecco a seguire la nota integrale:

“In riferimento a quanto pubblicato su alcune testate di ieri e oggi relativamente all’arresto dell’ex direttore della filiale di Irsina della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Michele Lolaico, si precisa quanto segue:

L’attività di malversazione da parte del dipendente in questione è emersa a seguito accertamenti ispettivi disposti dalla banca.

La Banca, previe contestazioni di rito, lo ha licenziato per giusta causa nel mese di dicembre 2017. Il licenziamento non è stato impugnato dall’interessato.

La Banca lo ha denunciato penalmente richiedendo anche il risarcimento dei danni.

Tutti i clienti sono stati ristorati ad eccezione di tre posizioni per importi esigui in quanto non è stata fornita la documentazione probatoria a supporto; ragione per cui sono ancora in fase di istruttoria.”