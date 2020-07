Con il suo cappello da scout delle riserve indiane del Bradano e del Metapontino, chitarra e voce per lanciare segnali di fumo nel pianeta della tolleranza e dell’integrazione Franco Lomonaco, in arte Franco Da Matera, ha inciso una ballata country o popolare come si dice dalla nostra parti contro il caporalato. E ce ne ha mandato un link su watsapp (la troverete sulla sua pagina o altrove, magari a Difesa san Biagio Valley) che è un inno di libertà, di speranza, integrazione per i tanti migranti che si spaccano la schiena sotto il sole per pochi euro, in condizioni di disagio e sfruttamento, alla mercè dei caporali. Parole immediate, che vanno dritte al cuore. Buon ascolto e buona riflessione. ”Terra come cielo senza confini per me e per te.Questa terra è la mia terra…Porte aperte per me e per te…Quando all’alba si alza la brina sul pomodoro … Cartelli vietato entrare all’immigrato ma c’è un lato bianco…Al centro per l’impiego una domanda intelligente ”sei sicuro che questa è la terra per me e per te…se cammina insieme alla giustizia e alla libertà questa terra ha gli occhi per me e per te”. La nostra Terra.