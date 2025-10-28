La balla su una sentenza che assolverebbe Berlusconi dai legami con Cosa Nostra.

C’è una vicenda che sarebbe indegna per qualsiasi paese civile, ma che dura da 30 anni invece in Italia: quella che ha visto e vede ancora gente onorare e santificare un pregiudicato, anche dopo morto. Parliamo di Silvio Berlusconi condannato in via definitiva con sentenza irrevocabile della Corte di Cassazione del 1 agosto 2013 per frode fiscale (condanna per cui decadde dal Parlamento in base alla Legge Severino). Nel suo lungo carnet penale, inoltre, figurano almeno otto prescrizioni (grazie a pratiche dilatorie e temporeggiatrici, e leggi ad personam), una lunga serie di proscioglimenti e assoluzioni (come nel processo principale Ruby grazie ad una legge che spacchettò la concussione in due reati distinti), nonchè coinvolgimento in altre indagini come quella per la strage dei Georgofili a Firenze dove il leader di Forza Italia è stato indagato insieme a Marcello Dell’Utri. “In totale -come amava ricordare lui stesso facendo la vittima- più di cento procedimenti, più di novecento magistrati che si sono occupati di me e del mio gruppo, 588 visite della polizia giudiziaria e della Guardia di finanza, 2600 udienze in quattordici anni, più di 400 milioni di euro per le parcelle di avvocati e consulenti. Dei record davvero impressionanti, di assoluto livello non mondiale ma universale, dei record di tutto il sistema solare.” Una delle cose più vergognose di questa persona che ha lungamente occupato le istituzioni della Repubblica -grazie ad un potere mediatico enorme- è il suo legame con la mafia tenuto per il tramite del fedelissimo Marcello dell’Utri. Dell’Utri che proprio per questo è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione nel 2014 a 7 anni, per concorso esterno, avendo mediato per 18 anni l'”accordo concluso tra gli esponenti palermitani di Cosa Nostra e Berlusconi”. Così è scritto in quella sentenza in cui si precisava che non si trattava di generici “rapporti” ma di un “accordo di reciproco interesse concluso nel 1974 tra Cosa Nostra, rappresentato da Bontade e Teresi, e l’imprenditore Berlusconi”. Una verità processuale non cancellabile. Eppure in questi giorni è ripartito il can can della santificazione dell’Ex Cavaliere per una nuova sentenza della Cassazione che direbbe il contrario di quanto scritto in quella del 2014 che ricordavamo prima. Ma ovviamente una balla! Un falso assoluto! Non c’è nessuna riabilitazione o una rivergination di Silvio Berlusconi. Quest’ultima sentenza della Cassazione semplicemente “Dichiara inammissibile il ricorso del PG“, ovvero, ha dichiarato non precedibile il ricorso da parte del Procuratore Generale sulla confisca del patrimonio di Dell’Utri. Punto. Le sentenze passate della Cassazione non vengono cancellate. Dunque Tajani, Marina Berlusconi e tutti i giornali che in questi giorni fanno da gran cassa a questo falso raccontando agli italiani che non sono mai esistiti legami tra Berlusconi, Dell’Utri e la mafia, lo fanno in palese malafede. Ognuno è libero di osannare un pregiudicato che ha versato soldi per decenni alla mafia, o addirittura prenderlo ad esempio in politica, senza vergognarsene, ma lo si faccia senza provare a nascondere la verità!

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.