Poche righe secche, a nome della Direzione strategica, e un invito prenatalizio a tutti i volontari dell’Azienda sanitaria di Matera a vaccinarsi per immunizzarsi dal Sar-Cov.2/covid 19 o semplicemente coronavirus covid 19 come lo conosciamo (si fa per dire) dall’avvio della pandemia nello scorso anno. Un invito su base volontaria, rivolto a medici, infermieri, operatori, tecnici,personale amministrativo e via elencando. E proprio la vaccinazione su base volontaria ha invitato la Asm, con un meccanismo a caduta che dal Ministero della Salute raggiunge la Regione Basilicata, che ha bisogno di incentivi tenendo conto delle perplessità che ancora ci sono su efficacia, durata e controindicazioni dei vaccini visto che sono stati messi a punto a tempo di record, anche in relazione al business planetario che accompagna una operazione ”attesa e necessaria”. Ce ne sono in giro sette a quanto pare, e due ad oggi hanno ricevuto la certificazione dell’EMA. Occorrono garanzie, riscontri e una corretta informazione, che vada oltre la campagna dei punti covid contrassegnati dall’emblema della Primula. Purtroppo e lo diciamo con franchezza il nostro Paese, come confermano le inchieste di Report sulla vicende del piano pandemico nazionale e i rapporto con l’Oms e sulla disorganizzazione seguita alla prima fase del contagio, ha mostrato i limiti di una programmazione, di una chiarezza e di una ”credibilità” che hanno mostrato falle un po’ ovunque. Questione di uomini, di coerenza, di pressione per allentare la tensione quando la gente non ne puo’ più? E in presenza di una seconda fase del contagio non ancora terminata e di una terza già annunciata due mesi fa? E’ il momento di dare il buon esempio. Volontari cercansi, nessuno escluso…



COMUNICATO STAMPA

La Direzione Strategica dell’ASM- Azienda Sanitaria di Matera, in linea con le direttive del Ministero della Salute in merito alla vaccinazione anti Sar-Cov.2/Covid-19, ha chiesto a tutto il personale di sottoporsi, volontariamente, alla vaccinazione gratuita che, nel mese di gennaio, sarà effettuata nei presidi ospedalieri di Matera e di Policoro.

Il vaccino sarà quello prodotto dall’azienda farmaceutica Pfizer-Biontech che , a fine dicembre 2020, ha avuto l’autorizzazione all’immissione e all’utilizzo da parte dell’EMA, Agenzia Europea del Farmaco.

Vaccinarsi è un atto di responsabilità civile e personale.