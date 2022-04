Dopo due anni di assenza causa covid è tornata anche a Matera la più grande corsa del mondo “Vivicittà” (partenza in contemporanea con altre 44 città italiane e altre 20 in tutto il mondo) organizzata dalla UISP che di corsa vera e propria riguarda la prima parte della manifestazione, competitiva su 10 chilometri, mentre la seconda si risolve in una grande, bella, festosa e colorata passeggiata collettiva.

E’ così è stata anche quella di questa mattina con lo start della 37^ edizione che è stato fissato nel cuore dei Sassi, in Piazza San Pietro Caveoso, con i partecipanti alla manifestazione (oltre 1.100) che si sono mischiati ai tanti turisti.

Per la cronaca, nella gara agonistica in campo maschile si è classificato 1° Lamin Cessay (36’11’), gambiano residente da tempo a Matera, per i colori della Rocco Scotellaro Matera , 2° Giuseppe Mele (36’26’’) della Dynamic Fitiness Palo del colle e 3° Houcine Zaid (36’5’’) dell’Atletica Amatori Acquaviva. Per le donne, al primo posto la materana Sara Moretti (47’2’’) dell’Athlos Matera , al secondo posto Regina Marta Okrasa (49’16’’ ) di Bernalda Runners e in terza posizione per Adele Falcitelli dell’Atletica Palazzo in 50’48’’ .

Vivicittà è una manifestazione podistica rivolta a tutti e che lega il bisogno di fare sport con la tutela dell’ambiente, la vivibilità dei centri storici, la solidarietà nei confronti delle persone che subiscono guerre e la pace. Essa ha ricevuto il sostegno dell’Amministrazione Comunale (presenti gli assessori Valeria Piscopiello e Michelangelo Ferrara, nonchè il presidente del Consiglio Comunale Antonio Materdomini) e l’aiuto organizzativo dei volontari VOC (volontari open culture).