La 2ª E dell’I. C. Minozzi Festa di Matera, plesso Cappelluti, in “Viaggio nel Medioevo”

“La classe 2ª E della Scuola Secondaria di primo grado di Cappelluti (I. C. Minozzi Festa di Matera), guidata dai docenti L. Carone, A. M. Dragone, N. Marchese, M. Petrara, V. Vizziello, giovedì’ scorso ha portato gli spettatori indietro nel tempo con il progetto “Viaggio nel Medioevo,” una rievocazione storica coinvolgente che ha trasformato la scuola in una piccola corte medievale.” E’ quanto riportato in una nota in cui si specifica che: “Ogni studente ha interpretato un ruolo specifico, indossando costumi medievali fedeli al contesto storico: dalle nobili dame con i loro abiti lunghi e dettagliati, ai cavalieri in armatura, fino alla figura austera del papa medievale. Le studentesse, nei panni delle dame, hanno indossato abiti ricchi di tessuti morbidi e colori intensi, come il rosso, il blu e il verde scuro, ornati da dettagli dorati e decorazioni tipiche del periodo. Le vesti includevano maniche ampie, gonne lunghe e corone di fiori o veli che aggiungevano un tocco di eleganza, simboleggiando lo status e la raffinatezza delle nobili dell’epoca. L’evento si è aperto in grande stile, con una danza medievale che ha subito coinvolto e affascinato il pubblico. Al ritmo di melodie antiche, gli studenti hanno ricreato le atmosfere di festa tipiche delle corti medievali, dando il via a una vera e propria fiera in cui bancarelle tematiche hanno guidato gli spettatori alla scoperta di diversi aspetti della vita del tempo. Diversi i banchetti tematici proposti ai visitatori. Scrittura e Miniatura: Gli studenti hanno allestito un banco dedicato all’arte della scrittura e della miniatura, mostrando pergamene, inchiostri e piume con cui hanno illustrato le tecniche medievali di decorazione dei manoscritti e spiegato l’importanza di quest’arte per la trasmissione del sapere. Cibo e Cucina Medievale: Un banchetto goloso era dedicato alle antiche ricette medievali, con piatti preparati seguendo le usanze dell’epoca. Questa sezione, accompagnata da un’introduzione storica sulle abitudini alimentari, ha permesso al pubblico di assaporare la cucina medievale. Strumenti Musicali: In questo banco, gli spettatori hanno scoperto strumenti musicali realizzati dagli studenti stessi, come tamburi e flauti, usando materiali di recupero. Armi Medievali: Al banco delle armi, i visitatori hanno potuto ammirare scudi, spade e lance realizzati dagli studenti, che condividevano le conoscenze acquisite sugli usi e i costumi dei cavalieri. Con dettagli araldici e decorazioni tipiche, questi oggetti hanno dato vita al mondo dei tornei e delle battaglie, suscitando grande interesse e curiosità tra i presenti. Abiti e Costumi: Questo banco mostrava abiti medievali fedelmente ricostruiti e indossati dagli studenti, che si sono alternati nel presentare le mode e le simbologie legate agli abiti delle varie classi sociali medievali. Tarocchi e Stregoneria: Per concludere, non poteva mancare un banco dedicato ai tarocchi e alla stregoneria, temi misteriosi e affascinanti che caratterizzavano il Medioevo. Qui, gli studenti hanno ricreato carte e simboli, raccontando storie di antiche superstizioni e tradizioni legate al mondo esoterico.

L’evento, destinato agli studenti e alle studentesse del plesso e ai bambini della quinta primaria, ha avuto una forte valenza educativa in chiave di continuità verticale, offrendo ai più piccoli l’occasione di avvicinarsi alla storia medievale attraverso attività pratiche e laboratori interattivi e interdisciplinari. Questo progetto si è dimostrato una preziosa opportunità per apprendere e valorizzare il lavoro di gruppo, sviluppando un forte senso di appartenenza e continuità fra i vari livelli scolastici. “Viaggio nel Medioevo” ha offerto agli studenti non solo la possibilità di apprendere nuovi contenuti, ma anche di vivere un’esperienza immersiva, divertente e istruttiva, che sicuramente rimarrà nei loro ricordi.”