L’8 novembre evento conclusivo del progetto Matera e Acqua 2024

Si conclude il progetto Matera e Acqua 2024. La conclusione verrà presentata all’interno di un evento pubblico alla presenza del Presidente della Provincia, Francesco Mancini Il presidente del Parco delle Chiese Rupestri, Giovanni Mianulli i dirigenti scolastici del Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera e dell’Istituto Comprensivo Semeria, Magda Berloco, dei rappresentanti dei Ceas Il Carrubo e Lega Navale Italiana tutti partner del Progetto unitamente all’Università di Basilicata, Comune di Matera, Provincia di Matera. L’evento si terrà venerdì 8 novembre alle 17.30 presso l’Ipogeo Culturale della Lega Navale Matera – Magna Grecia sito in via Fiorentiini 103-107, sarà moderato dal Giornalista Francesco Bianchi mentre le conclusioni saranno affidate all’Assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Laura Mongiello.

Il progetto ha coinvolto Scuole, università e artisti internazionali nel segno dell’Acqua nella città di Matera.

Un progetto che si propone di essere un Evento storicizzato in grado di coinvolgere in attività di co-progettazione e co-produzioni soggetti istituzionali e privati operanti sul nostro territorio, che si caratterizza per la sua originalità, innovazione ed interdisciplinarietà.

Il progetto, a respiro internazionale, è stato caratterizzato dal coinvolgimento di artisti internazionali ospitati nella nostra città nell’ambito del seminario curato dall’Università di Basilicata e dall’università popolare di Trieste con il coinvolgimento del Consolato di Capo d’Istria che ha portato in città circa 70 docenti di lingua italiana nelle scuole dei paesi ex Jugoslavi facendo conoscere Matera: la presenza di Massimiliano Edera e di Luka Stojnic hanno suggellato quanto di importante e significativo il progetto si proponeva di fare.

Inoltre, grazie alla collaborazione con la critica dell’arte Carmela Loiacono, sono stati ospitati in città numerosi artisti provenienti dalle più disparate località del globo, che hanno esposto le proprie opere all’interno dell’ipogeo culturale.

Attività laboratoriali denominate “ I suoni dell’Acqua” sono state portate nelle scuole e nei quartieri periferici con l’ausilio del conosciutissimo performer locale Rino Locantore.

Durante evento conclusivo sarà presentato inoltre un nuovo itinerario turistico denominato “Le Vie dell’Acqua” realizzato dal partenariato costituito dal Comune di Matera, dall’Ente Parco, dal Liceo scientifico D. Alighieri, dall’Istituto comprensivo P.G. Semeria, dal Ceas il Carrubo e dalla Lega Navale di Matera e che ha visto la collaborazione dell’UNIBAS.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.