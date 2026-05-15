l Sindaco Nicoletti accoglie in Comune la Vice Ministro Maria Teresa Bellucci

Con una nota si informa che “Il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti ha accolto questo pomeriggio, nel Palazzo Municipale di Matera, il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, in visita nella città dei Sassi.” (NDR. la ministra parteciperà domani al convegno nazionale di Cittadinanzattiva sull’invecchiamento dignitoso) All’incontro erano presenti il segretario regionale di Fratelli d’Italia Piergiorgio Quarto, il segretario cittadino Stefano Melodia, gli assessori comunali Angela Braia e Giuliano Paterino, oltre al capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Mario Morelli. L’incontro si è svolto in un clima cordiale, proficuo e costruttivo, e ha confermato la volontà comune di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra il Governo nazionale e il Comune di Matera. Nel corso del confronto sono emersi numerosi spunti di riflessione e importanti riferimenti da parte del Ministero, soprattutto sul tema delle politiche sociali, considerate un pilastro dell’azione del Governo e, al tempo stesso, una priorità fondamentale per l’amministrazione comunale. Ampio spazio è stato dedicato anche ai temi del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro, argomenti sui quali è emersa una forte condivisione di obiettivi e intenti. L’incontro ha lasciato intravedere prospettive molto positive per l’avvio di un percorso di collaborazione intensa e concreta, finalizzato a promuovere iniziative da sviluppare nella città di Matera sotto l’egida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tra i temi affrontati anche il ruolo di Matera come Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale, sociale e umano della città, creando occasioni di confronto e crescita per il territorio. Nel corso della visita è stata inoltre sottolineata la bellezza di Matera e il valore del turismo nello sviluppo economico, sociale e occupazionale per l’intera comunità.” “Il Vice Ministro Bellucci ha mostrato disponibilità e attenzione verso la nostra città – afferma il Sindaco Nicoletti -. È stato un confronto molto positivo che rafforza il rapporto tra Matera e il Governo nazionale, soprattutto sui temi delle politiche sociali, del lavoro e della sicurezza”.

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