Kamal Sallali eletto nella Segreteria Nazionale della FAPI

Il presidente di FAPI Imprese Matera, Kamal Sallali, nominato nella Segreteria Nazionale e responsabile interregionale per Puglia e Basilicata

Il presidente di FAPI Imprese di Matera, Kamal Sallali, ha partecipato con il Consigliere comunale Fortunato Martoccia al Congresso Nazionale della FAPI, tenutosi nei giorni scorsi presso la Sala Garibaldi di Milazzo.

In occasione del congresso, Sallali è stato eletto nella Segreteria Nazionale della FAPI e ha ricevuto l’importante incarico di responsabile interregionale per la Puglia e la Basilicata. Un riconoscimento che conferma l’impegno e la crescita del tessuto imprenditoriale del territorio.

Durante i lavori congressuali si è inoltre dato seguito alla costituzione del nuovo Patronato PAAF FAPI, al quale Kamal Sallali aderisce in qualità di membro fondatore. Un nuovo strumento che mira a offrire assistenza concreta e servizi qualificati a imprese, artigiani, commercianti, operatori del turismo, lavoratori e pensionati.

Il presidente ha ribadito la propria piena disponibilità a lavorare affinché, in tempi brevi, tutte le categorie produttive possano usufruire dei servizi offerti dalla FAPI, con l’obiettivo di favorire sviluppo, autonomia e valorizzazione dei territori.

“Matera, la Basilicata e la Puglia devono essere servite, non asservite. Non devono sentirsi succubi o ostaggio di logiche di potere o di sigle estranee al territorio”, ha dichiarato Sallali.

La FAPI si conferma oggi come il più grande contenitore di servizi per il mondo del lavoro, con professionisti qualificati attivi in tutti i settori.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.