Just Play rinnova il sostegno al MiniBasket in Piazza: “Un evento che unisce sport, territorio e nuove generazioni”

C’è chi sceglie di investire nello sport come semplice occasione di visibilità e chi, invece, decide di farlo condividendone pienamente i valori. È il caso di Just Play, che per il secondo anno consecutivo rinnova il proprio impegno al fianco del MiniBasket in Piazza, la storica manifestazione internazionale organizzata dalla Pielle Matera Basket che da ben 34 anni porta nel cuore della città centinaia di giovani atleti provenienti da tutto il mondo.

L’azienda italiana, specializzata nella commercializzazione di sportswear e streetwear e presente con oltre 30 punti vendita tra Italia, Germania e Grecia, conferma così il proprio ruolo di sponsor tecnico dell’evento, rafforzando un legame nato nel 2025 e destinato a consolidarsi.

«La scelta nasce da una doppia volontà – spiega Michele Maccioni, Marketing e Communication Coordinator di Just Play –. Da una parte vogliamo essere sempre più vicini allo sport giovanile, sostenendo iniziative che promuovono valori come il rispetto, la condivisione, il gioco di squadra e la crescita personale. Dall’altra crediamo sia importante essere presenti nei territori, contribuendo a creare valore attraverso progetti sportivi, educativi e sociali. Il MiniBasket in Piazza è una manifestazione che va ben oltre il contesto locale e rappresenta un punto di riferimento per tutto il movimento giovanile».

Una filosofia che rispecchia perfettamente l’identità di Just Play, nata nel 2016 dall’esperienza di 3A dei Fratelli Antonini, distributore esclusivo in Italia delle linee bambino e ragazzo di marchi internazionali come Nike, Jordan, Converse, Lacoste e Hurley. Un progetto che ha saputo crescere rapidamente trasformandosi in una rete retail dedicata alle nuove generazioni, dove sport, moda e cultura street convivono in un unico spazio.

«L’obiettivo – racconta Maccioni – è diventare un punto di riferimento per ragazzi e famiglie, non solo attraverso i negozi ma anche costruendo una vera community. Tra i progetti che ci rappresentano maggiormente c’è il JP Campus, uno spazio all’aperto con impianti sportivi nato vicino alla nostra sede, in provincia di Verona, pensato per favorire l’incontro, lo sport e la socialità».

Anche per l’edizione 2026 il contributo dell’azienda sarà concreto. Just Play fornirà infatti il kit gara destinato a partecipanti, staff e arbitri, comprendente gymsack, borracce e altri materiali utili allo svolgimento del torneo. Non mancheranno inoltre promozioni esclusive dedicate ai protagonisti della manifestazione, valide nei punti vendita di Matera e Policoro, oltre a uno spazio espositivo dove sarà possibile conoscere le nuove collezioni del brand.

Grande attenzione sarà riservata anche alla comunicazione digitale. Attraverso i propri canali social, Just Play racconterà in diretta alcuni dei momenti più significativi della manifestazione e delle fasi finali del torneo, contribuendo a dare ulteriore visibilità a un evento che ogni anno richiama squadre provenienti da numerosi Paesi.

Un’esperienza che Maccioni ha già vissuto da vicino nella scorsa edizione e che ricorda con entusiasmo.

«MiniBasket in Piazza è un evento che trasmette emozioni autentiche. Colpisce la capacità di mettere insieme sport, famiglie, territorio e ragazzi provenienti da realtà e culture diverse. Mi ha impressionato soprattutto l’organizzazione, capace di coordinare tante squadre e numerose location in una città straordinaria come Matera. La finale è stata il momento più emozionante: lì si percepisce davvero il senso di comunità, l’entusiasmo e la passione che rendono questa manifestazione unica».

Parole che confermano come il MiniBasket in Piazza continui a essere molto più di un semplice torneo. Dopo oltre tre decenni di storia, la manifestazione si conferma un laboratorio internazionale di amicizia, inclusione e crescita attraverso lo sport, capace di attrarre partner che condividono la stessa visione educativa. Un valore aggiunto che contribuisce a rafforzare il prestigio dell’evento e il suo legame con il territorio, proiettando Matera ancora una volta al centro del panorama cestistico giovanile internazionale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.