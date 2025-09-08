Judith dal Canada a San Mauro Forte da cui nel 1920 era partito il papà

Oggi a San Mauro Forte, il “Paese del Campanaccio” si è svolta una piccola cerimonia all’interno della casa comunale presieduta dal Vice Sindaco Marco Diluca, con al centro una cittadina di nome Judith Armento che vive all’estero e che, pur essendo figlia di un sanmaurese emigrato oltre un secolo fa, non era mai venuta nel paese natio del papà. Un desiderio finalmente realizzato grazie all’incrocio dello stesso con la iniziativa in loco di una realtà imprenditoriale realizzata dalla figlia di un altro sanmaurese a sua volta emigrato negli anni cinquanta nel Nord dell’Italia. “La signora -ci dice il vicesindaco- vive attualmente in Ontario (Canada), il padre Rocco Armento, nel 1920 è emigrato in America con altri fratelli. Giuditta non è mai venuta a San Mauro prima d’ora perché non trovava strutture ricettive e non aveva parenti in grado di ospitarla. È venuta grazie alla presenza online su Airbnb ed altre piattaforme di una struttura ricettiva appartenente a Maria Rocco, a sua volta figlia di Mauro un Sanmaurese emigrato in Toscana nel 1956 che ha sempre mantenuto un forte legame -fino alla sua scomparsa- con il paese natio. Maria pur vivendo a Siena non ha mai interrotto i legami con San Mauro ed ha trasformato la casa del padre un un b&b situato in prossimità della zona “167”. La struttura -che attira turisti da tutto il mondo- è prenotabile sulle principali piattaforme e Maria si avvale della collaborazione della locale associazione Musei, tradizioni e territorio per la sua gestione e per le relative visite guidate. Per Giuditta è stata così l’occasione per venire finalmente a San Mauro. Con la collaborazione del presidente dell’associazione è stato possibile effettuare una ricerca storica sulla propria famiglia e visitare musei e siti d’interesse della comunità. Due storie diverse di cittadine che hanno lasciato San Mauro in tempi diversi ma che in tempi diversi sono tornate.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.