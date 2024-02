Jogging rischioso ad Agna. Servono ‘’dissuasori’’ di velocità

E’ diventato un rischio allenarsi, fare una passeggiata in bici o a piedi, lungo la stradina che a Matera costeggia la gravina e quindi il parco rupestre al rione Agna, lungo il pianoro della Grotta dei Pipistrelli, che si ricongiunge- come una circonvallazione- al quartiere, a un tiro di schioppo da contrada Lama Cacchiola. Auto e moto, condotte spesso da sconsiderati, sono un pericolo per sportivi, pedoni e turisti. Servono misure di prevenzione per evitare che, prima o poi, accada che accadano incidenti. Giovanni Angelino per Matera nel cuore, chiede all’Amministrazione comunale, di provvedere con una segnaletica adeguata e con i dissuasori. Ma serve anche tanto buon senso e responsabilità, cominciando con campagne di sensibilizzazione, che rappresentano la carenza oggettiva , per questo e altri settori – ricordiamo le deiezioni canine- che rappresentano un pessimo biglietto da visita per il decoro della città.



Angelino (Matera nel cuore): “La circonvallazione di Agna Le Piane è pericolosa per i cittadini, sindaco Bennardi intervenga subito per garantire la sicurezza stradale”

Una strada priva di segnaletica stradale e orizzontale, percorsa ogni giorno da numerosi cittadini che la scelgono per fare jogging o per lunghe passeggiate a piedi, con evidenti rischi per la sicurezza dei pedoni quando transitano i veicoli ad altissima velocità e incresciosi episodi già registrati in cui si è sfiorata la tragedia. E’ la situazione denunciata dai cittadini residenti di Agna Le Piane che hanno sollecitato un mio intervento per invitare il sindaco di Matera Domenico Bennardi a mantenere finalmente le promesse annunciate in campagna elettorale. Il sindaco pentastellato, il peggiore sindaco che guida la peggiore Amministrazione Comunale di tutti i tempi, a trazione Movimento 5 Stelle, in campagna elettorale aveva illuso i cittadini con le solite promesse da marinaio. Tutti ricorderanno cosa diceva Bennardi dal palco di piazza Vittorio Veneto: ci occuperemo delle periferie, da troppi anni completamente abbandonate e con numerose criticità. Purtroppo a distanza di oltre tre anni, cioè da quando è in carica il governo Bennardi al Comune di Matera, nulla è cambiato e i cittadini materani, anche quelli che hanno dato fiducia ai pentastellati, sono stanchi di attendere e denunciano l’inerzia perenne di questa Amministrazione Comunale. In particolare i cittadini di Agna Le Piane chiedono al Comune di Matera di intervenire subito prima che ci scappi il morto, sulla strada che è considerata una sorta di circonvallazione, perché collega la parte più a sud del quartiere con via Cappuccini. Una sorta di anello utilizzata dai veicoli per evitare il traffico nelle ore di punta e dai cittadini che vogliono fare attività sportiva all’aria aperta. Nonostante le richieste inviate all’Amministrazione Comunale nulla è cambiato e i cittadini si sono affidati al sottoscritto affinchè qualcosa possa cambiare. Per quanto mi riguarda ringrazio i cittadini materani che si affidano a “Matera nel cuore” per risolvere le numerose problematiche presenti nella città di Matera e voglio ribadire che la mia associazione è nata per dare voce a chi non ha voce in questa città. Ribadisco che “Matera nel cuore” è a disposizione di tutti i cittadini e continuerò a lavorare per denunciare tutto quello che non va nella città di Matera, anche per colpa di questa Amministrazione guidata dal sindaco Bennardi.



In realtà credo che Matera non abbia più un Comune da oltre 3 anni e non ci sia più un sindaco in grado di dare risposte ai cittadini. Pertanto rinnovo l’appello al primo cittadino affinchè possa finalmente dimostrare con i fatti l’attenzione nei confronti delle zone periferiche di Matera, a partire da Agna Le Piane. I cittadini chiedono al sindaco Bennardi di installare dei dissuasori di velocità per scongiurare e prevenire episodi che mettono a rischio l’incolumità dei passanti e di avviare quanto prima le procedure per dotare la strada di segnaletica orizzontale e verticale. Tutti i cittadini materani pagano le tasse, anche quelli di Agna Le Piane e tutti meritano rispetto e attenzione. Bennardi non può continuare a fare il sindaco in questo modo, pensando solamente allo stipendio di oltre 9 mila euro che incassa a fine mese. La fascia tricolore garantisce onori ma impone anche oneri e tra questi ci sono anche le risposte da dare ai cittadini che denunciano gravi disservizi in città. Bennardi questo probabilmente lo ha dimenticato il primo giorno che si è insediato al Palazzo di via Aldo Moro. Ma se non ci saranno risposte in tempi rapidi voglio rassicurare i cittadini di Agna Le piane perché “Matera nel cuore” sarà sempre al loro fianco e tornerà ad occuparsi ancora una volta di questa vicenda.