IV congresso Feneal Uil 28 febbraio a Matera ”Insieme per costruire…”

COMUNICATO STAMPA
IV Congresso FenealUil Basilicata: “Insieme per costruire…”
Focus su edilizia e infrastrutture: il sindacato a confronto con istituzioni e parti datoriali.
MATERA – Si terrà il prossimo 28 febbraio, a partire dalle ore 09:30, presso l’Hotel del Campo di Matera, il IV Congresso della Feneal Uil Basilicata. L’evento, dal titolo evocativo “Insieme per costruire…”, rappresenterà un momento cruciale di analisi e proposta per il futuro del comparto delle costruzioni e delle infrastrutture nel territorio lucano.
I lavori si apriranno con la relazione introduttiva di Cosimo Damiano Paolicelli, Segretario Generale FenealUil Basilicata, che traccerà le linee guida dell’azione sindacale in un momento di grandi sfide e opportunità per il settore. La presidenza dell’assise sarà affidata a Pierpaolo Frisenna, Segretario Organizzativo FenealUil Nazionale.
Il Congresso vedrà la partecipazione di importanti esponenti delle istituzioni locali e regionali:
Porterà i saluti della città il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti.
Interverrà l’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, per un confronto diretto sulle strategie di sviluppo e i cantieri strategici della regione.
Sarà presente il Segretario Generale della Uil di Basilicata, a sottolineare l’unità d’intenti e la visione confederale sulle politiche del lavoro.
Oltre ai delegati sindacali, l’evento vedrà il coinvolgimento attivo dei rappresentanti delle associazioni datoriali e delle altre sigle sindacali. Il dibattito si concentrerà sulla necessità di fare sistema per rilanciare il comparto edile, garantendo legalità, sicurezza sul lavoro e una progettualità infrastrutturale che possa fungere da volano economico per l’intera Basilicata.
Le conclusioni saranno affidate a Mauro Franzolini, Segretario Generale FenealUil Nazionale, che offrirà una prospettiva di respiro nazionale sulle dinamiche del settore.
Al termine dei lavori sarà eletta la nuova segreteria della FenealUil di Basilicata.
…e c’è davvero tanto in Basilicata da costruire e ricostruire per intervenire sulle tante precarietà del territorio e per rispondere a quella esigenza di servizi adeguati, moderni, sicuri soprattutto che sono il presupposto per vivere e contenere, per quanto possibile, degrado e desertificazione territoriale che alimentano l’emigrazione e di quella ”ormai cronica” dei giovani. Toccherà al segretario regionale Cosimo ”Mino Paolicelli” accendere più di un riflettore su edilizia, infrastrutture, programmi che restano nei cassonetti, cantieri a metà o che richiedono di essere gestiti in sicurezza, vista la recrudescenza di incidenti e morti sul lavoro. Incontro a Matera, con dirigenti locali e nazionali del sindacato, nell’anno da capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan ( Marocco). E’ l’occasione per ribadire ai governi territoriale e nazionale quanto sia importante una programmazione seria, efficace e di continuità per costruire e ricostruire… La Fenal Uil di Basilicata tiene aperto da sempre il cantiere delle priorità.