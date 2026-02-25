IV congresso Feneal Uil 28 febbraio a Matera ”Insieme per costruire…”

…e c’è davvero tanto in Basilicata da costruire e ricostruire per intervenire sulle tante precarietà del territorio e per rispondere a quella esigenza di servizi adeguati, moderni, sicuri soprattutto che sono il presupposto per vivere e contenere, per quanto possibile, degrado e desertificazione territoriale che alimentano l’emigrazione e di quella ”ormai cronica” dei giovani. Toccherà al segretario regionale Cosimo ”Mino Paolicelli” accendere più di un riflettore su edilizia, infrastrutture, programmi che restano nei cassonetti, cantieri a metà o che richiedono di essere gestiti in sicurezza, vista la recrudescenza di incidenti e morti sul lavoro. Incontro a Matera, con dirigenti locali e nazionali del sindacato, nell’anno da capitale mediterranea della cultura e del dialogo con Tetouan ( Marocco). E’ l’occasione per ribadire ai governi territoriale e nazionale quanto sia importante una programmazione seria, efficace e di continuità per costruire e ricostruire… La Fenal Uil di Basilicata tiene aperto da sempre il cantiere delle priorità.

COMUNICATO STAMPA

​IV Congresso FenealUil Basilicata: “Insieme per costruire…”

​Focus su edilizia e infrastrutture: il sindacato a confronto con istituzioni e parti datoriali.

​MATERA – Si terrà il prossimo 28 febbraio, a partire dalle ore 09:30, presso l’Hotel del Campo di Matera, il IV Congresso della Feneal Uil Basilicata. L’evento, dal titolo evocativo “Insieme per costruire…”, rappresenterà un momento cruciale di analisi e proposta per il futuro del comparto delle costruzioni e delle infrastrutture nel territorio lucano.

​I lavori si apriranno con la relazione introduttiva di Cosimo Damiano Paolicelli, Segretario Generale FenealUil Basilicata, che traccerà le linee guida dell’azione sindacale in un momento di grandi sfide e opportunità per il settore. La presidenza dell’assise sarà affidata a Pierpaolo Frisenna, Segretario Organizzativo FenealUil Nazionale.

​Il Congresso vedrà la partecipazione di importanti esponenti delle istituzioni locali e regionali:

​Porterà i saluti della città il Sindaco di Matera, Antonio Nicoletti.

​Interverrà l’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe, per un confronto diretto sulle strategie di sviluppo e i cantieri strategici della regione.

​Sarà presente il Segretario Generale della Uil di Basilicata, a sottolineare l’unità d’intenti e la visione confederale sulle politiche del lavoro.

Oltre ai delegati sindacali, l’evento vedrà il coinvolgimento attivo dei rappresentanti delle associazioni datoriali e delle altre sigle sindacali. Il dibattito si concentrerà sulla necessità di fare sistema per rilanciare il comparto edile, garantendo legalità, sicurezza sul lavoro e una progettualità infrastrutturale che possa fungere da volano economico per l’intera Basilicata.

​Le conclusioni saranno affidate a Mauro Franzolini, Segretario Generale FenealUil Nazionale, che offrirà una prospettiva di respiro nazionale sulle dinamiche del settore.



Al termine dei lavori sarà eletta la nuova segreteria della FenealUil di Basilicata.