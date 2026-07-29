Italia, Francia e Grecia non hanno eseguito l’ordine di arresto della CPI per Netanyahu

E’ Francesca Albanese a rilevare, ancora una volta, la doppiezza dei governi occidentali rispetto alle violazioni del diritto internazionale. Duri con i nemici (veri o inventati) e pappamolle fischiettanti con USA e Israele. In un post essa rileva infatti che “Italia, Francia e Grecia l’hanno fatto di nuovo.” Cosa? I “Tre stati firmatari dello Statuto di Roma hanno aperto il loro spazio aereo al latitante Netanyahu, violando il loro obbligo di cooperazione con la Corte Penale Internazionale.” Il riferimento è all’aereo che trasportava il primo ministro israeliano a Washington per l’incontro con Trump, che ha attraversato lo spazio aereo di Grecia, Italia, Francia e Canada. Tutti paesi che, in quanto membri della Corte Penale Internazionale (avendo aderito allo Statuto di Roma e nel 2024) che ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Netanyahu con l’accusa di crimini di guerra e crimini contro l’umanità a Gaza, sono obbligati a darvi esecuzione intimando all’aeroplano l’atterraggio. Non è un’opzione è proprio un obbligo. Così come la CPI ha ricordato al governo italiano in questi giorni anche per il mancato arresto di Almastri nel gennaio 2025. E sempre Albanese, invita “le autorità competenti a indagare su una possibile complicità.” Perchè “Un mandato d’arresto ignorato non è soltanto una legge violata, è la prova che per gli alleati speciali l’impunità continua a volare sopra le nostre teste. E quando un mandato d’arresto vale soltanto per i nemici dell’Occidente, non si chiama più giustizia internazionale, diventa complicità.”

Ma sembra, oramai, che tutto il mondo occidentale accetti questa logica e scivolando sul piano inclinato di una completa regressione verso l’accettazione definitiva della legge del più forte. Chi ha il comando fa legge. Dunque la CPI va smantellata e probabilmente queste nazioni UE sono già sulla linea della obbedienza degli ordini USA che vanno in tal senso. Ora sono 123 i membri della Corte, dopo che il Venezuela ha abbandonato su ordine per l’appunto USA, così come ha annunciato di voler fare proprio ieri anche il Chad. Stati Uniti che considerano la CPI limitativa della propria sovranità e un ostacolo alla mano libera che pretendono di avere ovunque, evitando così il rischio di veder incriminati tanti suoi presidenti del passato e lo stesso Trump, come criminali di guerra alla stregua di Putin e Netanyahu, considerato le devastazioni che hanno commesso e continuano a commettere in giro per il mondo.