Italia e Romania nel mirino dell’Iran per l’appoggio fornito agli aerei USA. Crosetto: “rischi di serie conseguenze!

Qualcuno mente spudoratamente in questa vicenda della concessione in uso delle basi militari europee agli aerei USA per andare a bombardare illegalmente l’Iran. Ma “Chi mente? Il Capo della NATO o il governo Meloni?” scrivevamo in un nostro articolo ieri, di sicuro aggiungevamo che bisogna prendere atto che “La nostra sicurezza in mano a felloni ed incompetenti.” Ed ecco ora materializzarsi anche le conseguenze di questo “vassallaggio” antistorico e dannoso per la nostra sicurezza nei confronti USA che si perpetua con le sue basi e i suoi militari che occupano suolo italiano (Una situazione che il dibattito pubblico dovrà cominciare ad affrontare ed anche in fretta alla luce della rapida evoluzione e scomposizione degli equilibri planetari). Infatti, dopo le reiterate rivendicazioni del segretario generale della NATO al cospetto di Trump -con tanto di grafici- per dimostrare le centinaia di aerei e migliaia di voli ospitati sulle basi aeroportuali italiane ed europee (nonostante le smentite del nostro Governo), ecco giungere la protesta e presa d’atto dell’IRAN. Il paese aggredito. “L’Italia e la Romania sono esplicitamente nominate dal segretario generale della Nato come partecipanti all’aggressione contro l’Iran. Essi, insieme a tutti gli altri Paesi europei che hanno sostenuto l’aggressione americano-israeliana contro l’Iran, devono spiegare ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di colludere in questo palese atto di aggressione e nella commissione di atrocità di massa contro le popolazioni iraniane a Minab, Lamerd, Teheran,Isfahan, Sanandaj, Hamadan, Tabriz, Shiraz, Bandar Abbas”. A scriverlo in un post su X è stato il portavoce degli Esteri iraniani Esmaeil Baqei. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani con un post di risposta ha scritto, sempre su X: “Ho parlato con il Ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi. L’Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l’utilizzo delle basi per azioni di guerra contro l’Iran, nel rispetto più rigoroso dei trattati con gli Stati Uniti”. Ed ha aggiunto: “Ho chiesto che si torni ad una piena apertura dello Stretto di Hormuz, favorendo il passaggio di tutte le navi cargo italiane ancora bloccate. La riapertura dell’ambasciata italiana a Teheran è un forte segnale di dialogo anche in vista della ripresa dei rapporti economici e culturali”. Insomma, un inguacchio della peggiore specie. Ed a confermarlo è anche Guido Crosetto, il ministro della difesa, che in una nota scrive “Le parole a ‘caso’ del Segretario Generale della Nato, inopportune e superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l’Italia pur di colpire il Governo pro tempore, stanno generando una tempesta in un bicchiere d’acqua sul piano interno, ma rischiano di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale”. Aggiungendo: “Lo ribadisco in modo chiaro, semplice e inequivocabile. Il personale della Difesa italiana che, quotidianamente, ha gestito i rapporti tecnici con gli Stati Uniti in relazione all’utilizzo delle basi ha sempre operato nel pieno e rigoroso rispetto dei trattati vigenti e delle norme che regolano tali attività. Quando le richieste presentate uscivano dal perimetro consentito dai trattati, l’autorizzazione è stata negata. È già accaduto e tutti lo ricordano”. Bene, sicuramente servirà in futuro maggiore chiarezza e trasparenza.

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