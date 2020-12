Piaccia o no la cancelliera tedesca frau Angela Merkel è la rappresentante di governo tra le poche credibili dell’Unione Europea. Altra cultura, altre capacità decisionali (uno decide dopo aver informato i presidenti dei lander o regioni e se ne assume le responsabilità) mentre la gente sa che a Natale deve stare in trincea o a casa, se preferite. In Italia grazie alle falle delle devastazione favorite dalla riforma costituzionale al Titolo V ognuno fa quel che gli pare, salvo a meravigliarsi perché ci siano assembramenti https://giornalemio.it/cronaca/assembramenti-natale-a-casa-che-faccetoste/ e perché occorre correre ai ripari, in attesa della terza ondata di contagi. Il nostro astronomo in statistische Franco Vespe, dal suo laboratorio di Agna, tira fuori il polso malato del Belpaese, della Puglia e della Basilicata. Quest’ultima alle prese con i plateali e poco credibili ritardi sulla disponibilità di vaccini influenzali. Roba da plotone di esecuzione. Ma non siamo in Germania…Ipocrisia, comparizi e comarizi favoriscono la cultura dei tarallucci con vino annacquato.



LE RIFLESSIONI VESPIANE

Dopo quasi 2 settimane eccoci di nuovo qui con le nostre campane. Questo ritardo è dovuto ai dati messi a disposizione della protezione civile che ha aggiunto negli ultimi giorni due strane colonne che mi davano problemi numerici. Ho dovuto alla fine sopprimere queste due nuove colonne Regione sotto osservazione è la Puglia che sembra essere la più in ritardo nei contagi. Solo da pochi giorni ha avuto il picco di contagi e sembra che entri nel 2021 ancora sotto la tempesta del contagio (vedere zona grigia). Sarebbe pertanto fortemente raccomandato per questa regione un lockdown ancora energico. Sembra che la vicina Altamura (vicina a Matera) stia per essere dichiarata zona rossa. Si invoca il lockdown non per fare male all’economia, ma perchè nel più breve tempo possibile si possa tornare alla normalità. La Cina docet perchè ha mantenuto il rigore nella gestione della pandemia e la sua economia è tornata a correre! La stessa Merkel -unica vera statista che ha l’Europa- con un discorso accorato, deciso e chiaro ha chiesto ai tedeschi particolari sacrifici dopo lo spavento per il numero di morti registrati in quel paese! Al contrario il nostro paese sembra si sia assuefatto ai numeri di morti prodotti dal COVID. Devo fra l’altro dare una brutta notizia ai “negazionisti”. Ho visto le statistiche ISTAT dei decessi per il 2020, confrontati con quelli degli anni precedenti e,l’incremento dei decessi è stato del 35% superiore (50 mila in più!). Un numero inconfondibile che ci dice che i morti dichiarati per COVID è davvero impressionante e ci induce ad avere tolleranza zero nei confronti di chi incoscientemente, dopo che i colori delle regioni si sono sbiadite, non hanno badato a creare assembramenti per la fregola dello shopping natalizio o prendere gli aperitivi sui navigli. Infatti a livello nazionale stanno calando i contagi ma la curva dei morti sta li a dirci che si arriverà tranquillamente a superare la soglia delle 80.000 unità. Per questo ho postato la curva dei decessi che è ancora ben lungi dall’essere riempita.

==========

Cosa dire poi del governo della regione Basilicata? Abbiamo un assessore alla sanità che è ancora del tutto inadempiente sul piano dell’approvvigionamento dei vaccini anti-inluenzali e che sembra preoccuparsi della sua filiera clientelare in quel di Heraclea. Mai vista una cosa simile! Un’altra chiosa va fatta su come si dovranno gestire i fondi del recovery Fund. Occorre vigilare ed organizzarsi contro l’ennesimo scippo che sta per essere perpetrato ai danni del Sud. Un Recovery Fund concepito per favorire le aree dove maggiore è l’impatto della disoccupazione e dove sono cogenti le questioni di ri-equilibrio socio-economico. Principi che, se perseguiti, dovrebbero comportare un investimento del 70% dei fondi UE nel Sud. Sembra al contrario che il governo voglia capovolgere queste proporzioni e convogliare al Sud solo il 34% degli investimenti previsti. Occorre stavolta vigilare e vigilare con ferocia e determinazione, così come sta facendo in queste ore il presidente della Campania De Luca o il movimento 24 Agosto di Pino Aprile.. Possibile che stenta ancora a passare l’idea che solo un Sud sviluppato può fare grande il nostro Paese? La fronda contro il Sud non la sta perpetuando solo la rozza Lega; ma anche questi sinistrorsi. Saranno certamente più eleganti e più presentabili come lo è il Presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini; ma il risultato è lo stesso.