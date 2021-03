A chiederselo è l’astronomo materano Franco Vespe:Dove eravamo rimasti? dei confinamenti domiciliari, alla primule rinsecchite e alla truffaldina APPimmuni, all’assenza di covid hotel (come accade a Matera) con inquinamenti famigliari a iosa e un reato per omissione in atti di ufficio (è il minimo) che è li, all’ipocrisia ottimistica del libro (ritirato dal mercato) del ministro della Salute Roberto Speranza che aveva chiuso in maniera ottimistica la stagione pandemica, tra quelli che sostiene la inutile facoltà di medicina a numero chiuso a Potenza, e alla Basilicata prossima alla zona bianca che finisce in zona rossa per i ridondanti numeri pandemici che finiscono sotto al tappeto della mediocrità e della supponenza. E potremmo continuare nel solco del ” Che Dio ce la mandi buona”. Franco Vespe, grafici e considerazioni a parte, tira fuori quanto di buono può venire da indici, errori, speranze da una dimensione vaccinale di ”gregge” che dovremmo avere tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023. Nel frattempo buona lettura. E quanto alle campane dei suoi grafici continueranno a suonare a martello a Pasqua, Pasquetta e, statene certi, anche per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Italia giallorossa? Forza Roma, forza lupi…son tornati i tempi cupi.

IL RITORNO DELLE RIFLESSIONI DI FRANCO VESPE

Erano più di due mesi che non pubblicavo niente sulla pandemia. Ma ho constatato che a molti mancavano i miei grafici ed ho ripreso pertanto a pubblicare i miei bollettini. Stasera siamo andati a vedere il rapporto fra i positivi ed i casi testati. I casi testati sono rappresentati dal numero di persone sui quali è stata fatta la verifica di positività. Ad un caso testato solitamente si associano più tamponi. Per questo ha poco senso andare a vedere la percentuale assolutamente fuorviante dei positivi rispetto ai tamponi. L’andamento nazionale è rappresentato dal grafico in bold nero. Risalta subito agli occhi, che al contrario della propaganda televisiva, questo rapporto (si arriva al 25% di positività per alcune regioni!), a partire da Settembre scorso, è sempre cresciuto e si è stabilizzato a metà Gennaio (il grafico al valore di 150 dell’ascissa, rappresenta il passaggio dal 2020 al 2021). Negli ultimi giorni però ha ripreso a crescere. I colori arlecchino scelti per rappresentare il contagio, stando a questi grafici, rappresentano molto pallidamente l’andamento dei contagi. Si nota subito che l’andamento peggiore continua ad aversi nelle regioni del Nord-Est, tutte ben sopra l’andamento nazionale medio.. Particolarmente grave la situazione di Bolzano che sta quasi al 30 %. La Lombardia è sempre sopra la media nazionale ma la curva si è appiattita. Anche le regioni al Nord-Ovest sono al di sopra della media nazionale anche se con valori molto lontani da quelli della provincia di Bolzano (vanno a sciare di nascosto!). Il Piemonte sembra la regione più problematica anche se la situazione sembra nella fase discendente. Preoccupante invece l’andamento dell’Emilia Romagna che si sta in questo momento impennando. Bene invece le regioni del centro che comprendono la Sardegna. Sono tutte al di sotto della media nazionale La Sardegna ha la curva più smorzata in questo lotto di regioni. Tuttavia, se si guardano i dati delle regioni del Sud, vi sono la Calabria ed il Molise che stanno ancora meglio della Sardegna! Non sta al contrario affatto bene la Puglia che sembra stia subendo una preoccupante impennata. Tranquilla la situazione della Campania la cui curva è tornata ad essere sotto quella nazionale. Insomma, stando a questi dati, io colorerei diversamente le regioni rispetto a quello deciso dal governo:

Rosse: Emilia Romagna, Piemonte, Bolzano, Valle D’Aosta,Trento Veneto, Puglia

Arancione: Liguria, Lombardia, Campania, Umbria

Gialle: Il resto delle regioni con Sardegna, Calabria e Molise, più sul bianco. I salti che vedete nei grafici smascherano le regioni che non hanno preso con la necessaria rigorosità i dati, Spicca fra queste proprio la nostra Basilicata.

Insomma permane la differenza dei livelli di contagio fra Nord e Sud. Comunque abbiamo analizzato solo un solo parametro anche se per chi scrive è particolarmente significativo…più di tanti altri.