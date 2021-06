“L’ASM nell’ottica di rilancio della sanità materana e miglioramento della qualità non solo assistenziale ma anche per quanto riguarda la ricerca, ha dato avvio in modalità sperimentale al Clinical Trial Center nell’ambito della UOSD Laboratorio di Genetica Medica dell’Ospedale Madonna delle Grazie, già centro di riferimento regionale per la prevenzione e diagnosi delle patologie genetiche.”

E’ quanto si apprende da una nota dell’azienda sanitaria materana in cui si specifica che:

“Il progetto mira ad essere di supporto a tutti i dirigenti sanitari dell’ASM non solo nella gestione della sperimentazione clinica che risponde a rigidi protocolli ma anche e soprattutto nel reperimento di nuove linee di ricerca e sperimentazione.

Tale supporto è teso ad implementare azioni organizzative efficaci ed efficienti, al fine di trasferire i risultati degli studi clinici a nuove opportunità di salute e prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione.

Il Clinical Trial Center rappresenta l’interlocutore d’elezione per i rapporti istituzionali con gli enti pubblici e privati che riconoscono nell’intera rete ospedaliera e territoriale dell’ASM un partner di eccellenza per lo sviluppo di farmaci innovativi o per la sperimentazione di nuove strategie terapeutiche.

Il Clinical Trial Center serve per ottimizzare il management della ricerca clinica e biomedica, per fornire formazione specifica a tutti gli operatori medici, veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, tecnici, amministrativi che desiderano supportare la ricerca per la conduzione di trial clinici profit e non profit e per attrarre fondi di ricerca da parte di aziende farmaceutiche, enti o fondazioni pubbliche e private, oltre che società scientifiche.

Lo scopo del Clinical Trial Center è quello di promuovere l’eccellenza e la qualità della sperimentazione clinica, della ricerca che già viene eseguita e che sarà svolta con nuovo impulso all’interno dell’ASM.”