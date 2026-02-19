Istituto Comprensivo “Salinari” Montescaglioso – Pomarico pronta ad accogliere i progetti europei

L’ Europa arriva in Basilicata, siamo pronti ad accogliere i colleghi nel nostro Istituto Comprensivo “Salinari” Montescaglioso – Pomarico.

L’ Europa è un lavoro quotidiano fatto di relazioni, bandi, selezioni, riconoscimenti e tanta formazione del personale scolastico che poi giunge ai nostri studenti, detentori del nostro futuro.

Iniziano finalmente i primi contatti con i partner Europei nella settimana dal 9 al 13 marzo 2026, L’Istituto Comprensivo “Salinari” Montescaglioso – Pomarico, accoglierà i colleghi provenienti dalla Grecia e dalla Romania che hanno sviluppato i loro progetti Erasmus ed eTwinning sull’ inclusione. L’Istituto scolastico è un riferimento di eccellenza per tutti i progetti relativi all’ inclusone dei bambini e per questo ci sarà un grande fermento. Inoltre, con l’esecuzione del bando per la mobilità di docenti, personale Ata e studenti ci si prepara a viaggiare per conoscere i partner Europei e capire come lavorano nell’ ambito della salvaguardia dell’ ambiente visto che il nostro progetto punta su quello, e vari corsi di lingua straniera.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.