“Da questa mattina nei rioni Sassi è attivo il presidio fisso della polizia locale. La sede è in via Madonna delle Virtù, nei pressi di Porta Pistola, ed è operativa dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Il presidio funziona da front office per cittadini e visitatori, al fine di raccogliere eventuali segnalazioni e richieste, trasferendole immediatamente alle pattuglie in servizio.”

E’ quanto reso noto dal Comune di Matera con un comunicato in cui si aggiunge:

L’attività del presidio fisso va ad aggiungersi ai servizi di polizia locale già istituiti che presidiano il centro storico e i rioni Sassi fino all’una di notte.”

“Stiamo gradualmente incrementando le attività negli antichi rioni – affermano il sindaco, Domenico Bennardi, e l’assessore ai Sassi, Tiziana D’Oppido – non soltanto affinchè venga assicurato e si percepisca il senso di tranquillità e di sicurezza, ma anche per aumentare e migliorare i servizi in una zona della città ad altissima frequentazione. Il prossimo autunno sarà inaugurato un presidio interforze che diventerà permanente, all’interno del quale oltre alla polizia locale saranno operativi anche i vigili del fuoco, la guardia medica e l’infermeria. Inoltre, si sta predisponendo l’attivazione di uno sportello bancomat per agevolare ulteriormente residenti e turisti”.