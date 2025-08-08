Israele occuperà Gaza: il silenzio dei complici!

Il disegno criminale di Israele, consumato alla luce del sole e indifferente ad ogni obiezione e norme internazionali, di occupare ed annettere i territori palestinesi va avanti con l’accellerazione delle ultime ore. Era questo il piano iniziale -con l’attentato del 7 ottobre 2023 (consumatosi con una facilità troppo sospetta) preso a pretesto- da realizzare per realizzare il disegno messianico del sionismo, confermato dal via libera del governo israeliano all’occupazione totale di Gaza. Dopo una riunione fiume del gabinetto di sicurezza, durata 10 ore, è stata approvata la proposta del primo ministro Benjamin Netanyahu (nonostante le obiezioni dell’esercito sulla fattibilità e la pericolosità del piano), per la occupazione totale della Striscia e lo sfollamento di circa un milione di civili palestinesi. Ovviamente, questo Stato canaglia si fa beffe da sempre di organismi internazionali come l’ONU il cui Alto commissario per i Diritti Umani, Volker Türk, in un commento reso noto oggi a Ginevra ha detto che il piano che si vorrebbe attuare “è in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di Giustizia, secondo cui Israele deve porre fine alla sua occupazione il prima possibile, con la realizzazione della soluzione concordata dei due Stati e con il diritto dei palestinesi all’autodeterminazione”. Così come è sordo all’allarme del leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid ha definito (come riportato dall’emittente israeliana Kan) la decisione del governo Netanyahu “un disastro che porterà a molti altri disastri. In completo contrasto con l’opinione dell’esercito e delle forze di sicurezza, senza considerare l’indebolimento e l’esaurimento delle forze combattenti, Ben Gvir e Smotrich hanno trascinato Netanyahu in un’azione che richiederà molti mesi, porterà alla morte degli ostaggi, all’uccisione di molti soldati, costerà ai contribuenti israeliani decine di miliardi e porterà a un collasso politico”. Aggiungendo: “Questo è esattamente ciò che Hamas voleva: che Israele rimanesse intrappolato nel territorio senza un obiettivo, senza definire il quadro per il giorno dopo, in un’occupazione inutile che nessuno capisce dove stia portando“. Ma tra la follia del governo israeliano e quella di Hamas a pagare saranno i civili palestinesi e gli ultimi ostaggi ancora in vita di cui non frega niente a nessuno. Bloccare questo disegno folle da parte degli alleati di Israele è possibile. Se non lo faranno ne saranno vergognosamente complici. A cominciare dal governo italiano e la UE. E per farlo non servono altre inutili parole. Ma azioni concrete e forti.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.