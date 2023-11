Israele impedisce alla stampa internazionale l’accesso a Gaza

E mentre Israele continua ad impedire l’accesso a Gaza della stampa internazionale, tra quelli che c’erano già dentro la Striscia di Gaza, prima di quel maledetto 7 ottobre, sono almeno 36, i giornalisti e operatori dei media, uccisi tra le altre migliaia di persone morte dall’inizio dell’attacco israeliano. A darne notizia è il Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ). Secondo l’organizzazione, che ha sede a New York, “la guerra tra Israele e Hamas è diventata il periodo più mortale per i reporter che si occupano di conflitti da quando il Cpj ha iniziato a documentare le vittime tra i giornalisti, nel 1992.” Nell’ultimo aggiornamento pubblicato ieri, il Cpj scrive che “dei 36 morti, 31 sono palestinesi, 4 israeliani e 1 libanese. Otto giornalisti sarebbero rimasti feriti, 3 risultano dispersi e altri otto sarebbero stati arrestati.” Sherif Mansour, coordinatore del programma del gruppo per il Medio Oriente e il Nord Africa, ha affermato che “i giornalisti stanno facendo grandi sacrifici per coprire questo conflitto straziante. Molti hanno perso colleghi, famiglie e strutture dei media e sono fuggiti in cerca di sicurezza quando non esiste un rifugio o un’uscita sicura”.

Con riferimento al diritto di poter raccontare ciò che accade senza i filtri della propaganda da ambedue le parti, che è stato lanciato un appello «Libertà di informazione in tempo di guerra» – sottoscritto da giornaliste e giornalisti italiani e internazionali (la regista Laura Poitras, Anne Poiret, Francesco Zizzola, Rasha Qandeel, reporter di guerra come Giovanna Botteri, Lucia Goracci, Marc Innaro, Alberto Negri, Laura Silvia Battaglia al-Jalal e altri nomi del giornalismo italiano – Riccardo Iacona, Milena Gabanelli, Corrado Formigli, Nello Scavo. Oltre a organizzazioni stampa quali France 24 e Freedom of the Press Foundation Usa)- in cui si legge: «Sosteniamo il diritto fondamentale dei giornalisti di lavorare in sicurezza dentro Gaza, dove molti dei nostri colleghi hanno tragicamente perso la vita. Chiediamo a Israele che consenta l’accesso a Gaza affinché si possa coprire questa guerra di vitale importanza per i nostri paesi e il nostro futuro».Questo il testo integrale dell’appello:

“Ci troviamo di fronte a una situazione drammatica che richiede il nostro intervento immediato. La stampa internazionale rivolge una richiesta urgente a Israele: consentire l’accesso a Gaza per coprire una guerra di importanza vitale per i nostri Paesi e il nostro futuro. Questa non è solo una richiesta per noi giornalisti, ma un appello in difesa dei principi fondamentali che stanno alla base di ogni società libera e democratica. La libertà di parola, l’importanza della copertura giornalistica in tempo di guerra, il diritto di informare e di essere informati sono i pilastri su cui si fonda la nostra società. Questi principi non conoscono confini nazionali, razze o religioni. Sono principi universali e rappresentano l’anima stessa della nostra civiltà. Sosteniamo il diritto fondamentale dei giornalisti di lavorare in sicurezza a Gaza, dove molti dei nostri colleghi hanno tragicamente perso la vita mentre cercavano di comunicare notizie al mondo. La guerra in corso a Gaza è una questione che coinvolge non solo Israele e la regione, ma anche il destino di tutti noi, ovunque ci troviamo. È una guerra che influenza il nostro futuro, che sta plasmando il mondo in cui cresceranno le prossime generazioni. Eppure, ci troviamo in una posizione in cui siamo costretti a non poter raccontare questa storia drammatica. Non si tratta solo di un’ingiustizia nei confronti dei giornalisti, ma di un’ingiustizia nei confronti di tutti i cittadini del mondo. La libertà di espressione è un diritto sacrosanto che protegge la democrazia, la giustizia e la verità. Il diritto di raccontare una guerra è una responsabilità che dobbiamo alla storia e alle generazioni future. Senza di esso, la nostra capacità di comprendere, valutare e impegnarci nei dibattiti critici alla base del nostro futuro sarebbe gravemente compromessa. Chiediamo a Israele di consentire alla stampa internazionale l’accesso a Gaza, per permetterci di adempiere al nostro dovere di informare e di assicurare al mondo una visione completa e accurata di ciò che sta accadendo. Questa richiesta non è solo nel nostro interesse, ma nell’interesse di tutti coloro che credono nei valori della democrazia, della verità e della giustizia. Chiediamo a Israele di consentire la copertura giornalistica di questa guerra cruciale. La nostra libertà e il nostro futuro dipendono da questo.”

L’esecutivo del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti ha scritto che “Mai tutto questo era accaduto prima, il sospetto è che si voglia impedire il racconto della guerra soprattutto in quell’area.” Quindi si è unito “all’appello di Reporter senza frontiere e di altre organizzazioni internazionali di giornalisti che chiedono il rispetto del diritto internazionale umanitario e la fine immediata dei bombardamenti. Chiedono che l’esercito israeliano garantisca la sicurezza per i giornalisti che lavorano nella striscia di Gaza e per le loro famiglie, affinché si consenta alla stampa internazionale di esercitare il diritto dovere di informare su quanto accade in quel teatro di guerra.”