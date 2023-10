Israele bombarda un ospedale a Gaza, centinaia i morti! Fermare Netanyau!

E’ qualcosa di assolutamente atroce ed ingiustificabile ciò che sta succedendo nella striscia di Gaza ad opera dell’esercito israeliano che sta andando ben oltre la legittima difesa e il diritto a colpire gli autori del sanguinoso attentato subito. L’ultima notizia del bombardamento di un ospedale con centinaia di vittime non è accettabile. Non ha alcuna giustificazione. Siamo alla vendetta pura. Sono oramai già migliaia i morti palestinesi, di cui moltissimi bambini e donne. Cosa si vuole fare si vuole sterminare quello che efficacemente il titolo del manifesto definisce “Un popolo di troppo“? Quante migliaia di morti palestinesi ci vogliono per placare la vendetta in corso? Cento, mille palestinesi per ogni israeliano ucciso da Hamas? Siamo ad una pratica che uno stato che si definisce democratico non può permettersi e che non può essere consentito dalla comunità internazionale. E sembra surreale che questo disprezzo per la vita umana possa far evocare le parole di una canzone di Guccini “Ancora tuona il cannone, Ancora non è contenta, Di sangue la bestia umana….“, drammaticamente attuale in questo scenario apocalittico. Ma è necessario che gli umani si distinguano dalle belve. Altrimenti ci si mette tutti sullo stesso infimo livello. E oltre a porsi fuori da ogni contesto civile internazionale, non si rende onore nemmeno alla tragica storia degli israeliani.

