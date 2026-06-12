Ispettorato lavoro convoca Cgil per il 15 giugno. Sospeso sit-in

Un passo alla volta e tanto senso di responsabilità. Questioni come sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, che richiedono un piano di emergenza provinciale, e condizioni di lavoro orarie accettabili richiedono buon senso. L’Ispettorato del lavoro di Potenza e Matera ha convocato un incontro, come informa la nota della Cgil ufficio vertenze e legali, per il 15 giugno.

L’INFORMATIVA

La convocazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro cambia sostanzialmente il quadro dell’iniziativa. Dalla nota ufficiale emerge infatti che l’ITL ha accolto la richiesta di confronto e ha invitato la CGIL ad un incontro istituzionale il 15 giugno 2026 alle ore 12:00 presso la sede di Matera.

Di conseguenza, ritengo opportuno che il sit-in di protesta previsto per il 16 giugno 2026 venga sospeso, rinviando eventuali ulteriori iniziative di mobilitazione all’esito del confronto del 15 giugno.



UFFICIO VERTENZE E LEGALI CGIL MATERA

COMUNICATO

RISCHIO CALDO: SOSPESO IL SIT-IN DEL 16 GIUGNO. IL 15 GIUGNO INCONTRO CON L’ISPETTORATO DEL LAVORO

L’Ufficio Vertenze e Legali della CGIL di Matera comunica che, a seguito della convocazione ricevuta dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera, la delegazione della CGIL parteciperà all’incontro istituzionale fissato per il giorno 15 giugno 2026 alle ore 12:00, presso la sede dell’ITL di Matera, in Via Annibale di Francia.

L’incontro rappresenta il primo riscontro formale alle richieste avanzate dalla CGIL sul tema del rischio da esposizione a temperature elevate nei luoghi di lavoro, questione che coinvolge migliaia di lavoratrici e lavoratori della provincia di Matera operanti nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della logistica, dell’industria, dei servizi e degli appalti.

Per tale ragione, in segno di responsabilità istituzionale e nella volontà di privilegiare il confronto, il sit-in di protesta previsto per martedì 16 giugno 2026 davanti alla sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro è sospeso.

La sospensione dell’iniziativa non equivale ad un arretramento delle rivendicazioni sindacali.

La CGIL ribadirà con forza la necessità di:

* rafforzare le attività di vigilanza nei luoghi di lavoro;

* prevenire gli effetti delle ondate di calore;

* garantire l’applicazione rigorosa delle norme in materia di salute e sicurezza;

* tutelare il diritto alla sospensione o rimodulazione delle attività lavorative nei casi di rischio elevato;

* affrontare contestualmente il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, chiedendo che tali tematiche siano inserite nell’agenda del confronto istituzionale.

Al termine dell’incontro del 15 giugno, la CGIL valuterà gli esiti del confronto e deciderà le ulteriori iniziative da intraprendere qualora non emergano impegni concreti e tempestivi a tutela della salute e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.

La salute non è negoziabile.

La sicurezza sul lavoro non può attendere.

Matera, 11 giugno 2026

M. Girasole

Ufficio Vertenze e Legali CGIL Matera

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Nota per i social

🔴 RISCHIO CALDO: SIT-IN SOSPESO

A seguito della convocazione dell’ITL Potenza-Matera, la CGIL parteciperà all’incontro del 15 giugno alle ore 12.00.

Per senso di responsabilità il presidio del 16 giugno è sospeso, ma la mobilitazione continua.

👉 Chiederemo interventi concreti contro il rischio caldo, più controlli, tutela della salute e un confronto anche sul caporalato.

La salute delle lavoratrici e dei lavoratori viene prima di tutto. ✊☀️🦺