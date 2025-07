Irsina: Un festival di tre giorni dedicato a Giovanni Maria Trabaci

Un festival di tre giorni di musica barocca dedicato a Giovanni Maria Trabaci per celebrare la figura e l’opera del compositore che fu descritto come “uno dei temerari napoletani” del suo tempo.

Giovanni Maria Trabaci torna nella sua città natale, dopo circa 447 anni dalla sua nascita,attraverso un evento frutto di una straordinaria collaborazione tra irsinesi e cittadini stranieri ed in particolare tra Antonio Coletta della cooperativa Arenacea, l’irlandese Ann Cahill, i greci Anna Ntziavou e Michail Paschalidis e l’editore Giuseppe Barile, fondatore del Centro Studi Giovanni Maria Trabaci ed organizzatore nel corso degli anni di concerti ed aventi dedicati a Trabaci.

Il festival avrà inizio venerdì sera, 11 luglio, nel chiostro dell’ex convento di San Francesco, con un convegno a cui parteciperanno esperti dei due strumenti di cui Trabaci fu fautore e per cui compose musica, il clavicembalo innanzitutto e l’arpa barocca. Il convegno sarà moderato dalla Presidente Regionale del FAI Basilicata, Rosalba Demetrio.

A seguire, la celebre arpista barocca Mara Galassi e una delle sue allieve, Teodora Tommasi, eseguiranno diverse opere di Trabaci e di alcuni suoi contemporanei.

Sabato 12 luglio, il musicista polacco Aleksander Mocek, eseguirà in Cattedrale un concerto per clavicembalo in cui proporrà nella prima parte opere giovanili di Trabaci e nella seconda parte alcune delle sue opere mature. Mocek è originario di Cracovia, una delle due sole città al mondo che conserva entrambe le stampe originali delle opere per tastiera di Trabaci.

Durante l’intervallo, il mezzosoprano irlandese Sharon Carty, in prestito dal Festival della Valle d’Itria, canterà alcune deliziose arie d’epoca.

Domenica 13 luglio, infine, Luca Dragani e il suo Fairy Consort terranno un concerto in Cattedrale presentando opere di Trabaci e di altri compositori barocchi.

Ma non solo musica! Durante le tre giornate del festival sono infatti previsti speciali laboratori aperti a tutti:

un laboratorio per giovani e giovanissimi tenuto dal Dott. Prof. Johann van der Sandt, direttore di cori sudafricani e da Anna Carmen Candela, direttrice del coro polifonico di Irsina, durante il quale i partecipanti saranno introdotti ai musicisti del festival e ai loro strumenti;

ed uno speciale laboratorio di pittura sulla natura morta tenuto dall’artista di Anversa Lieve Ulburghs, che avrà come spunto il particolare di una natura morta, un cesto di fiori dai colori sgargianti, presente nell’Adorazione del Bambin Gesù, dipinto di Andrea Miglionico (c 1662-1718), conservato nella Concattedrale di Irsina.

La manifestazione è con il contributo e il patrocinio della città di Irsina.

Di seguito il programma dettagliato del Gio: Maria Trabaci Festival.

Venerdì 11 luglio:

10:30 – 13:00: Laboratorio di pittura a cura di Lieve Ulburghs, ex Convento di San Francesco.

18:00 Apertura ufficiale del Festival.

18:30 Conferenza.

Mara Galassi, “Arpe ed arpisti a Napoli tra fine Cinquecento e inizio Seicento”.

Dott. Aleksander Mocek, “Trabaci e le consonamze stravaganti”.

Modera Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI Basilicata.

20:00 Concerto, Mara Galassi, Arpa. Teodora Tomassi, Arpa e canto.

Sabato 12 luglio

10:30 – 13:00: Laboratorio di pittura a cura di Lieve Ulburghs, ex Convento di San Francesco.

10:00 – 12:00 Ex Convento San Francesco. Laboratorio “Il barocco per i piccoli”, a cura di Anna Candela e prof. Johann van der Sandt

19:00 Concerto, Concattedrale di Santa Maria Assunta

Aleksander Mocek, clavicembalo

Sharon Carty, mezzosoprano

Mara Galassi, arpa

Teodora Tommasi, arpa.

Domenica 13 luglio

11:00 Ex Convento di San Francesco, Esposizione dei lavori del laboratorio di pittura

19:00 Concerto finale, Concattedrale di Santa Maria Assunta

Fairy Consort:

Luca Dragani, fiati dolci, viola da gamba

Luca Matani, violino barocco

Roberta Bucco, clavicembalo

Antonio Larcinese, tiorba, chittara barocca

Davide Giancristofaro, viola da gamba.

Ringraziamenti e chiusura ufficiale del festival.

Altre informazioni:

• I concerti sono gratuiti, ma si consiglia la registrazione su Eventbrite per ricevere aggiornamenti e informazioni logistiche.

