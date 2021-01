Volontà, creatività e incentivi per invertire la tendenza allo spopolamento, comune a tanti centri della Basilicata, e contrastare la crisi economica procurata dall’epidemia da coronavirus. E a Irsina, nota per tante risorse culturali e artistiche e per altre potenzialità, l’Amministrazione comunale guidata da Nicola Morea, ha tirato fuori un percorso e un progetto per favorire l’immigrazione da lavoro e l’innovazione. Il popolo degli smart worker, donne e uomini che possono lavorare a distanza, potranno contare su tutta una serie di incentivi ( dal fitto per l’alloggio alle tariffe per gli asili) a patto che trasferiscano per almeno sei mesi la residenza nell’antica Montepeloso. E da cosa nasce cosa, perché gli ‘’stranieri’’ anche extraeuropei, che in passato hanno preso casa a Irsina hanno contribuito a mettere radici e a rivitalizzare quel centro della Valle del Bradano. Nicola Morea è un moto perpetuo e con l’avviso pubblico per smart working, in scadenza il 15 marzo, ne ha attivati altri per imprese e famiglie. Che aspettate a sfogliarsi sul sito web del Comune www.comune.irsina.mt.it ?



Smart-working a Irsina.

L’Amministrazione Comunale incentiva il trasferimento di Smart worker ad Irsina, finanziando quota parte della locazione di immobili e avviando una serie di servizi a disposizione dei nuovi lavoratori e delle loro famiglie.

Irsina è città turistica, inserita nei Borghi più belli d’Italia dal 2018 e, accanto all’immenso patrimonio storico-artistico, vanta la peculiarità di avere attratto tantissimi cittadini stranieri, di differenti nazionalità, che hanno investito acquistando immobili nel centro storico.

Questo immenso patrimonio di conoscenze, scambi culturali, esperienze determina in Irsina un unicum da reputare prototipo per la valorizzazione dei piccoli borghi dell’Italia Meridionale.

Ma non ci si deve fermare perché dalla pandemia deve trarsi una lezione di vita, quella di riappropriarsi dei propri tempi e di una qualità di vita superiore a quella delle grandi città.

Per conseguire tale obiettivo sono indispensabili infrastrutture e servizi. È cioè fondamentale che le Amministrazioni locali si dotino dei più moderni strumenti tecnologici e offrano servizi (spazi, connessioni ultra-rapide, asili nido ecc) che incentivino il lavoratore a trasferirsi in piccoli scrigni dove, indubbiamente, si vive meglio.



Il Comune di Irsina ha deciso di provare a stimolare l’arrivo di Smart worker attraverso un bando che finanzia il 50% del fitto di un immobile a coloro che decidono di trasferirsi ad Irsina per almeno 6 mesi.

Tale iniziativa, accompagnata alla fruizione di spazi collettivi di lavoro ed a tariffe agevolate per gli asili nido, può’ incentivare una ripresa demografica necessaria per la cittadina.

Per noi, dice il Sindaco Morea, si tratta di un esperimento da verificare e consolidare negli anni.

Analizzeremo la risposta al bando per calibrare ancora meglio l’azione nel prossimo futuro e proporre pacchetti direttamente alle aziende.

Per noi si apre una partita importante, con un modello che potrà essere esempio di buone pratiche amministrative.