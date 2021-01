La notizia è di quelle che rattrista per l’irrispettosità del gesto che ha coinvolto la chiesa parrocchiale dell’Immacolata di Irasina da parte di ladri sacrileghi.

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, infatti alcuni ladri dopo essersi introdotti nella chiesa hanno forzato il tabernacolo e portato via la pisside e l’ostensorio.

La scoperta al mattino seguente dal parroco Don Nicolino Menzano.

Di seguito la nota ufficiale del Vescovo di Matera-Irsina Mons. Pino Caiazzo:

Carissimi confratelli nel sacerdozio, diaconi, religiosi e religiose, carissimi fedeli tutti,

ho appreso da che questa notte, nella chiesa parrocchiale dell’Immacolata, in Irsina, sono entrati ladri sacrileghi.

Vi do questa notizia con grande dolore.

E’ stato forzato il tabernacolo, portata via la pisside e un ostensorio. Per fortuna le ostie consacrate sono state trovate buttate per terra ma non sappiamo se alcune siano state portate via per utilizzarle per altri scopi.

Secondo il Diritto Canonico chi ha compiuto questo gesto è incorso nella scomunica, la cui assoluzione è riservata solo alla Santa Sede, data la gravità dell’atto (scomunica latae sententiae secondo il can 1367).

Vi chiedo di pregare e far pregare davanti a Gesù Eucaristia per riparare a un peccato così grave. Preghiera che possa toccare i cuori degli autori di un simile atto e chiedere perdono.

Invito ogni sacerdote, nei prossimi giorni, a celebrare una santa Messa per la remissione dei peccati, a recitare le preghiere di riparazione che vi allego, vivendo un’ora di adorazione coinvolgendo la propria comunità.

Domani, 07 gennaio alle h. 17.30, presiederò la celebrazione Eucaristica nella chiesa dell’Immacolata di Irsina.

Subito dopo, con i fedeli, resterò in adorazione davanti alla SS. Eucaristia, invocando la misericordia del Signore.

La Vergine Immacolata e Santa Eufemia preghino per noi.

Vi benedico.

✠ Don Pino