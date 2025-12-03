Irsina, primo comune lucano ad attivare “Care for You”, servizio di monitoraggio intelligente per l’assistenza domiciliare

Il Comune di Irsina annuncia con una nota che ieri c’è stato “l’avvio ufficiale di Care for You, il nuovo servizio di monitoraggio intelligente per l’assistenza domiciliare, rendendo Irsina il primo comune della Basilicata ad adottare questa tecnologia avanzata a supporto delle persone fragili e delle loro famiglie. Il progetto nasce nel 2024 dalla collaborazione tra Digimat, azienda informatica materana, e Comune di Irsina, che lo ha finanziato con risorse iniziali di 25mila euro, con l’obiettivo di portare l’innovazione direttamente nelle case dei cittadini. “Care for You” utilizza sensori installati nelle prese di corrente e un braccialetto dedicato per rilevare dati ambientali e parametri di salute, integrandoli in un software che permette a caregiver, medici e operatori dell’assistenza di intervenire in modo tempestivo e mirato 24/7. La tecnologia di Care for You permette una gestione più efficace delle cronicità, garantendo continuità assistenziale e un’assistenza personalizzata. Un modello particolarmente adatto alla distribuzione della popolazione nelle aree interne, dove l’innovazione può compensare le distanze e rafforzare la presenza dei servizi essenziali.” «Irsina dimostra ancora una volta di essere un territorio che sa innovare e anticipare i bisogni della propria comunità — dichiara il sindaco Giuseppe Candela —. Con “Care for You” costruiamo una vera rete di protezione attorno ai nostri cittadini, soprattutto anziani, offrendo maggiore sicurezza e un’assistenza continua direttamente nelle loro case. È un investimento nella qualità della vita e nel futuro delle nostre aree interne». Il Consigliere regionale Nicola Morea sottolinea come questa iniziativa si inserisca in un percorso più ampio di attenzione alla salute pubblica: «Questo progetto rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di contrasto allo spopolamento, perché migliorare i servizi significa rendere un’area interna un luogo più vivibile, sicuro e accogliente. È un percorso partito nel 2024 e si è rivelato da subito adatto a una realtà come quella di Irsina, con una popolazione in prevalenza anziana e che spesso ha i propri cari lontani. Caratteristiche comuni a moltissime realtà interne lucane: l’auspicio è quello di vedere l’intera Basilicata servita da un sistema attento e sicuro come questo, anche in tema di gestione dei dati sensibili». L’assessora comunale con delega alla Sanità, Teresa Tammone, esprime grande soddisfazione: «Il progetto è aperto alle associazioni di volontariato: L’obiettivo è creare una rete di protezione intorno alla nostra comunità, che possa avvolgere il cittadino e farlo sentire al sicuro, in casa propria». «Ringraziamo Digimat e tutta l’amministrazione comunale con la quale abbiamo creduto in questo progetto», conclude il sindaco Candela. «Oggi Irsina fa un passo avanti importante, dimostrando che anche nei piccoli centri si può portare innovazione di alto livello a servizio delle persone».

