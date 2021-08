Sono una ottantina i cittadini stranieri residenti a Irsina ( Matera) appartenenti a etnie diverse : neozelandesi, inglesi, belgi, francesi, norafricani, asiatici e via elencando. Nel paese di Sant’Eufemia ci vivono, lavorano, trascorrono le vacanze o hanno casa. E allora l’approvazione del regolamento per la consulta degli stranieri è una opportunità da non trascurare. Ne è convinto il sindaco Nicola Morea, che li conosce tutte e ospiterà la consulta in Municipio. E’ convinto che da ”cosa nascerà cosa” e che la comunità di Irsinese di ”oltremare e oltreterritorio” possa attivare relazioni, progetti. Basta lavorarci parlando italiano, , inglese,indiano, arabo, cinese, francese e…irsinese, naturalmente.



LA NOTA DEL COMUNE

Irsina e’ città aperta al mondo, luogo amato e vissuto da tantissimi cittadini stranieri. Sulla presenza straniera ad Irsina ci sono stati articoli, servizi televisivi.

La comunità straniera (ormai irsinese) contribuisce al progresso della città con il recupero di immobili, con il sostegno e la promozione di iniziative culturali, con proposte, consigli, suggerimenti e osservazioni rispetto alla vita del paese.

Abbiamo ritenuto giusto dare voce in maniera ufficiale alla comunità di nuovi irsinesi e nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo approvato il Regolamento per la Consulta degli stranieri, organismo ufficiale, previsto dallo Statuto Comunale, di comunicazione e raccordo con l’Amministrazione Comunale.

La Consulta si pone la finalità di favorire la partecipazione attiva della comunità straniera alla vita del paese, di favorire gli scambi con i Paesi di origine, di promuovere Irsina nei Paesi di provenienza, di formulare proposte e osservazioni rispetto alle azioni da porre in essere per migliorare la vita della comunità.

La Consulta avrà come organi l’Assemblea, composta da tutti i cittadini stranieri che vorranno aderire, il Consiglio direttivo, composto da 4 membri più il Presidente, il Sindaco o delegato, un Consigliere di maggioranza e uno di minoranza; il Presidente.

Le riunioni della Consulta si terranno nella sede municipale.

Per il Sindaco Morea si tratta di una iniziativa perseguita e voluta con determinazione forte da parte dell’Amministrazione perché la presenza dei nuovi irsinesi è un valore aggiunto di fondamentale importanza per la città di Irsina. Noi, conclude il Sindaco, abbiamo voluto “istituzionalizzare” la presenza e l’apporto di chi ha dimostrato di amare Irsina.