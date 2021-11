Irsina è già alla terza dose. Dopo aver raggiunto già ad agosto una percentuale impressionante di vaccinati over 12 (oltre il 94% dei cittadini), non si ferma l’azione messa in campo da Amministrazione, Medici di Medicina Generale, Medici e infermieri volontari, Protezione Civile, Nonni vigili, personale del RMI. Nella giornata di venerdì 5, infatti, nel Palazzetto dello Sport sono state somministrate oltre 160 terze dosi ai cittadini over 80 che, aggiunte a quelle già somministrate dai Medici nei loro ambulatori, portano a un risultato eccellente per la comunità di Irsina che compie un passo ulteriore per difendersi dal Covid.

Nei prossimi mesi, sulla scorta delle indicazioni del Ministero della Salute e del CTS, fa sapere l’Amministrazione Comunale, l’operazione vaccini day verrà replicata per le altre fasce di popolazione.