“Irsina Escursioni, passeggiate narrate di primavera” al via dal 1 Maggio

Si chiama “Irsina Escursioni, passeggiate narrate di primavera” ed oltre ad essere un chiaro messaggio e invito è, di fatto, il calendario degli eventi che si svolgeranno nel mese di maggio tra la natura irsinese.

Un viaggio emozionale tra la maestosità del borgo antico, il fascino rurale di Borgo Taccone e la storia millenaria del territorio.

Il calendario eventi è stato proposto dalla Cooperativa Arenacea che, insieme al Comune di Irsina ne curerà ogni uscita.

Un format di turismo esperienziale, la passeggiata narrata: non semplici visite, ma percorsi guidati dove la narrazione diventa il filo conduttore per scoprire l’identità e la storia di uno dei borghi più belli d’Italia e delle sue campagne.

Di seguito tutti gli appuntamenti:

Venerdì 1 Maggio, ore 9:00 | La terra assegnata e la riforma fondiaria

Percorso: Da Irsina al Borgo Taccone.

Una camminata dedicata alla nascita di Borgo Taccone e alla riforma agraria del Novecento, che ha cambiato radicalmente il volto del paesaggio e la vita delle comunità locali.

Ritrovo: Via A. Vespucci (Area ex Consorzio).

Domenica 10 Maggio, ore 9:00 | Sulle tracce della battaglia di Montepeloso

Percorso: Da Borgo Taccone al Castello di Monteserico.

Un itinerario suggestivo verso il maestoso castello, attraversando i luoghi che furono teatro della storica battaglia medievale, immersi nel silenzio della natura.

Ritrovo: Borgo Taccone.

Domenica 17 Maggio, ore 10:00 | Il borgo antico e i suoi portali

Una passeggiata nel cuore del centro storico alla scoperta dei portali, dei palazzi e delle famiglie illustri che hanno segnato la storia di Irsina.

Ritrovo: Piazza Garibaldi.

Domenica 24 Maggio | Festa dell’Agricoltura

L’Agricoltura in cammino, tra tradizione e innovazione.

L’ evento conclusivo mette a confronto, con una passeggiata simbolica, il passato e il futuro: esposizione di attrezzi della civiltà contadina e moderne macchine agricole, talk tematici, stand enogastronomici e musica dal vivo.

Ritrovo: Via A. Vespucci (Area ex Consorzio).

Concorso Fotografico: “Scatti di Primavera”.

L’esperienza diventa ancora più interattiva grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Irsina. Durante le passeggiate, i partecipanti sono invitati a catturare la bellezza dei luoghi e l’emozione dei racconti: Scatena il tuo obiettivo e partecipa al concorso fotografico “Scatti di Primavera!”. Gli scatti più significativi potranno essere inviati secondo le modalità che verranno indicate dagli organizzatori.

“Il progetto Irsina Escursioni è ufficialmente riconosciuto come bene intangibile del Patrimonio Culturale della Regione Basilicata ed è per noi è motivo di grande orgoglio”, dichiarano gli organizzatori. “Conferma che raccontare il territorio significa proteggerlo e tramandarlo. Vi aspettiamo per camminare insieme nella storia.”

La realizzazione di questo ambizioso programma è stata possibile grazie a una proficua sinergia istituzionale. Un ringraziamento particolare va agli assessori Maddalena Papangelo e Michele Mazzone per la costante disponibilità e l’impegno profuso, e all’intero Ufficio Cultura del Comune di Irsina per il prezioso supporto organizzativo e tecnico.

La partecipazione è aperta a tutti. I programmi delle singole passeggiate saranno resi noti sui canali social della Cooperativa Arenacea e del Comune di Irsina.