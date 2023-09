Irsina e la Guerra di Liberazione. Domani l’incontro- ricordo

Fu anche una lunga marcia contadina, di protesta, ribellione quella che nel 1943 contrassegnò la storia di Irsina( Matera) durante la guerra di Liberazione, che portò l’Italia a voltare pagina e all’avvento della Repubblica, Domani, presso il Centro Arenacea, confronto a più voci per ‘’ricordare e per non ritornare’’ .Un appello e un contributo per la memoria, da trasferire ai giovani.

Ricordare per non ritornare.

In occasione della commemorazione dell’80° anniversario dell’inizio della Guerra di Liberazione, martedì 19 settembre è in programma ad Irsina l’evento dal titolo “Ricordare per non ritornare” organizzato per approfondire memorie, ricordi e avvenimenti che hanno visto la comunità irsinese e l’Italia coinvolte nel conflitto mondiale.

Oltre ai saluti del Sindaco di Irsina Nicola Morea, sono previsti gli interventi di Giuseppe Digilio, coordinatore regionale Europa Verde, e dello scrittore Costantino Dilillo. Nel corso della manifestazione Domenico Mangieri insieme al prof. Dino Trezza, daranno inoltre lettura di alcuni brani tratti dal libro “Irsina – La lunga marcia contadina” scritto da G. Diciocia. L’appuntamento con la memoria storica del paese è fissato alle ore 18:30 presso il Centro Arenacea, ex convento di San Francesco.