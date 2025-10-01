Irresponsabile e vile è desistere dal proteggere italiani minacciati

Ancora oggi Giorgia Meloni in permanete formato elettoralistico è tornata ad attaccare dalla Danimarca i componenti delle Global Sumud Flottilla affermando che sarebbe “irresponsabile insistere” nel procedere nella loro missione. Questo dopo aver deciso di togliere la scorta della marina militare, a 150 miglia dalle coste di Gaza, in acque internazionali, decidendo di lasciare deliberatamente cittadini italiani alla mercè di uno stato terrorista che si arroga illegalmente il diritto di decidere chi può o non può attraversare quelle acque internazionali. E dove sarebbe la dignità della “nazione” (parole di cui questi finti patrioti si riempiono la bocca) Italia in questa scelta vile di accettare questo atto di prepotenza e scappare via con la coda tra le gambe, lasciando soli quei cittadini che dimostrano di avere molto più coraggio di tutto il governo a i suoi sodali messi insieme? Non sappiamo come andrà a finire in queste ore, ma una cosa è certa che la missione di queste 50 barche ha messo a nudo tutta una serie di ipocrisie e complicità, nonchè tanta bassezza umana, facendo emergere come l’impegno civile, se non si ritira e rimane in campo con coraggio e determinazione, è carburante prezioso per la civiltà e la democrazia.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.