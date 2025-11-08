Ioleggo in pigiama alla Mondadori fino a tardi…

…E i ragazzi della 4^B del Liceo scientifico statale ”Dante Alighieri” di Matera, accompagnati dalla professoressa Daniela Sorrentino venerdì 7 novembre, https://giornalemio.it/eventi/pigiama-party-alla-libreria-mondadori-di-matera/ , non hanno di certo fatto addormentare amici e parenti deliziati da letture di saggi, romanzi o di materie che hanno spaziato dalle scienze, alla filosofia, alla storia locale e, naturalmente, di temi – come si suol dire- intergenerazionali. E loro non si sono fatti pregare. Anzi a ogni apertura di libro, con uno sguardo alla copertina, l’uditorio ha partecipato eccome, ricordando vecchie letture e interesse per alcune inedite. I ragazzi hanno dimostrato che al Liceo il concetto di lettura e di biblioteca è all’indice delle loro scelte per crescere, informarsi, confrontarsi e, magari, cominciare a scrivere un testo che abbia successo. La preside Maria Luisa Sabino e i docenti ci sperano. Uno scrittore o una scrittrice dopo l’esperienza da nottambuli del pigiama party di #io leggo? E’ auspicabile.



Per la cronaca i libri presentati dagli studenti hanno accontentato davvero i gusti di tutti. Eccoli:

– L’amore mio non muore di Roberto Saviano

– Can’t hurt me – Niente può fermarti di David Goggins

– Gaio Valerio Catullo Dammi mille baci- e Jacques Prevet I ragazzi che si amano ,

– Padre ricco padre povero di Robert Kiyosaki

– Mito di Apollo e Dafne” dalle Metamorfosi di Ovidio

– Arriva Sergio del Dottor Pira

– Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde

– La fattoria degli animali di George Orwell

– Inno a Venere dal De rerum natura di Lucrezio

– L’arte della guerra di Mike Tyson

– La fame del Cigno di Luca Mercadante

– Le notti bianche di Dostoevskij

– Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi

– Il labirinto – Maze Runner di James Dashner

– Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen

– It ends with us di Colleen Hoover

– Le ali dell’angelo e altri raccontidi Patrizia Tamiozzo Villa.



E altrettanto interessante è stata la scelta di comprare libri da donare alle scuole che l’associazione italiana degli editori provvederà a raddoppiare… Buone pratiche nella camera da letto ”multipiazza” con cuscini e coperte della Libreria Mondari Store di Matera. Senz’altro da ripetere. Quando? Ai ragazzi la scelta. Stanno per arrivare Natale, l’Epifania, Carnevale e San Valentino…due cuori e un libro. Forza ragazzi, a letto e sul comodino libri e tante storie da leggere. Sogni e progetti nascono così…

