Io Sud Matera: “APT Basilicata, la sede operativa sia trasferita a Matera. I numeri parlano chiaro”

«I dati ufficiali sul movimento turistico 2019-2025 parlano chiaro: oltre il 70% di arrivi e presenze si concentra nella provincia di Matera. È un dato strutturale, non episodico. Per questo riteniamo che sia giunto il momento di trasferire a Matera non solo la sede legale, ma anche quella operativa dell’APT Basilicata». Lo dichiara Domenico Palombella, portavoce di Io Sud per la provincia di Matera, che aggiunge: «La programmazione turistica deve essere coerente con il baricentro reale dei flussi. La provincia di Matera – con la città dei Sassi, la Costa Ionica e il Metapontino – rappresenta oggi il motore del comparto turistico regionale. I risultati che oggi leggiamo nei dati sono anche frutto del lavoro svolto negli ultimi cinque anni dall’attuale sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, che nel ruolo di direttore dell’APT ha contribuito a rafforzare il posizionamento turistico del territorio. Mantenere altrove la cabina di regia operativa significa non allineare governance e mercato. Non è una questione di campanile ma di efficienza amministrativa e visione strategica. La prossimità ai territori che generano la maggior parte delle presenze consente maggiore capacità di pianificazione, confronto diretto con operatori e stakeholder, rapidità decisionale e maggiore incisività nella promozione. Se la Basilicata vuole consolidare la propria competitività, rafforzare l’incoming internazionale e strutturare una vera politica di destagionalizzazione, deve avere il proprio centro decisionale dove il turismo produce valore. I numeri impongono una riflessione seria e non più rinviabile». «Chiediamo alla Regione Basilicata di aprire un confronto istituzionale e di assumere una decisione coerente con l’attuale geografia economica del turismo lucano», conclude Palombella.

