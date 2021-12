Un contatto in piazza qualche giorno fa con alcuni volontari dell’Associazione ”Io sto con te”, per un appuntamento nella casetta messa a disposizione della Pro Loco nel villaggio di Natale ” Matera Christmas village” , in Piazza Vittorio Veneto. E poi il messaggio di Saverio che allega una pubblicazione sulle finalità del sodalizio e la locandina dei prodotti da regalare e regalarsi per contribuire a un nobile fine. Lo facciamo volentieri invitando al passaparola ad approfondire o a contattare l’associazione sui social e dal vivo, che è il modo migliore per farlo, in piazza Vittorio Veneto. Appuntatevelo.



L’INVITO DI SAVERIO

Buongiorno, da qualche mese faccio parte dell’associazione “Io Sto Con Te”, che si occupa delle persone sole della nostra città. Per Natale abbiamo organizzato una raccolta fondi con offerta di alcuni prodotti locali. Ti invio la brochure di presentazione dell’associazione e la locandina dei prodotti. Se intendi contribuire indicami il/i prodotto/i e te lo/li porto.

Buon natale. Saverio